Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a susținut astăzi, în ședința Camerei Deputaților, o declarație politică cu privire la ”Creșterea economică a României”.

În cadrul declarației, Maricela Cobuz a subliniat faptul că România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în acest an datorită politicilor aplicate prin Programul de Guvernare. Ea a explicat că la începutul lunii mai, primele date reale au stabilit creșterea economică a țării noastre, România înregistrând astfel cel mai semnificativ avans dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu o creștere a PIB-ului de 5,6% în primul trimestru din 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 potrivit Oficiul European pentru Statistică.

Deputatul PSD de Suceava a adăugat că în al doilea trimestru, cifrele au arătat din nou o creștere semnificativă, acest lucru datorită sectorului de industrie care a contribuit la creșterea economică cu 1,7% potrivit INS. Maricela Cobuz a mai spus că PIB-ul României a urcat cu 5,7% în al doilea trimestru faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, după un avans de 5,7% în trimestrul I din 2017, de 5% în trimestrul IV din 2016 şi de 4,4% în al treilea trimestru al anului trecut. „Se estimează ca anul 2017 să aibă o creștere economică mai mare de 5,2% potrivit datelor prezentate de Guvernul Mihai Tudose. În tot acest timp, opoziția a încercat de nenumărate ori să prezinte date ireale și să condamne guvernarea României de către PSD și ALDE, recunoscând creșterea economică a statului român dar prezentând-o ca fiind o creștere <nesănătoasă>. Cei sceptici s-au mirat de creşterea economică de 5,7% pe trimestrul I, dar şi de creșterea economică înregistrată în următorul trimestru, cu menținerea deficitului bugetar sub 3%”, a afirmat parlamentarul social democrat.

Maricela Cobuz a amintit că în acest an s-au majorat salariile, a crescut punctul de pensie, s-a micșorat prețul la medicamente, au fost alocați mai mulți bani pentru proiectele prin PNDL, au fost atrase mai multe fonduri de la Uniunea Europeană, iar România continuă spre o dezvoltare și o revenire la normalitate, comparativ cu celelalte state membre UE. Ea a mai declarat că în același timp au mai fost finanțate 10.000 de noi start-up-uri, la o valoare de 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, activități care la rândul lor vor susține economia României și va dezvolta sectorul industriei și serviciilor.

La finalul declarației politice, Maricela Cobuz a precizat că un standard de viaţă superior nu poate fi obţinut decât printr-o producţie superioară de bunuri şi servicii, subliniind că măsurile aplicate prin Programul de Guvernare au stimulat consumul şi creşterea economică dar și dezvoltarea și modernizarea statului român.