Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat că în calitate de parlamentar, dar și ca reprezentant al generației tinere va susține toate programele destinate tinerilor. Maricela Cobuz a amintit că în fiecare an, pe data de 2 mai, este sărbătorită în România Ziua Națională a Tineretului, instituită de către Parlament prin Legea 425/2004.

„În baza legii, tinerii beneficiază în această perioadă de sprijinul administrației publice centrale și locale în organizarea evenimentelor care marchează această zi.

Orașele din România concurează an de an la titlul de Capitala Tineretului, concept al unui program național de dezvoltare, care funcționează similar cu principiile Capitalei Europeane a Tineretului. Programul are ca scop sprijinirea comunităților de tineret din zonele româneşti, în general, şi din mediul urban, în mod special, prin formare și consultanță, implementarea de proiecte și prin sprijin financiar.

Primul oraș desemnat Capitală a Tineretului din România a fost Timișoara, urmat de Bacău, iar anul acesta a fost desemnat orașul Baia Mare. Conceptul prezentat de Baia Mare îşi propune să testeze de-a lungul unui an un program menit să creeze oportunităţi atractive pentru tineri, astfel încât aceştia să fie activi şi determinaţi să rămână şi să se implice în comunitate”, a spus Maricela Cobuz.

Deputatul PSD de Suceava a precizat că Guvernul României sprijină în continuare tinerii români din țară și diaspora prin implementarea Programului StartUp Nation, prin care se dorește dezvoltarea infrastructurii de business și de antreprenoriat în rândul cetățenilor români și în special al tinerilor prin reîntoarcerea acestora în țară.

De asemenea, ea a amintit și de Programul Oficial de Intership al Guvernului României care vine în sprijinul tinerilor prin alocarea a 200 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice, destinate studenților și tinerilor absolvenți din țară, cu vârsta maximă de 25 de ani. Ediția din acest an a Programului Oficial de Intership se va desfășura sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918, în perioada 16 iulie – 14 septembrie.

Maricela Cobuz a ma adăugat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministrul delegat pentru Afaceri Europene organizează concursuri de selecție pentru tineri în vederea asigurării unor resurse umane suficiente și de calitate în scopul pregătirii și exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene. „Tot prin sprijin european, Ministerul Fondurilor Europene din România a lansat trei linii de finanțare din Programul Operațional Capital Uman, prin care se vor acorda burse pentru antreprenoriat, în valoare de 84,70 milioane euro, pentru studenți, doctoranzi și cercetători postdoctoranzi. Ministerul dorește să sprijine tinerii care urmează cursuri de formare antreprenorială și care apelează la servicii de consiliere profesională. Acești tineri vor fi încurajați să își dezvolte competențele antreprenoriale și să realizeze planuri de afaceri.

Guvernul României continuă să încurajeze tinerii prin a se implica în dezvoltarea societății prin programele implementate”, a încheiat Maricela Cobuz.