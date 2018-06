Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, anunță crearea unui subprogram destinat tratamentului pentru diabetul juvenil care va face parte din Programul Național pentru Diabet Zaharat. Cobuz care este de profesie medic pediatru a declarat că necesitatea creării acestui subprogram a fost stabilită în Grupul de lucru care s-a organizat luni, 25 iunie, la sediul Ministerului Finanțelor Publice, din care fac parte ministrul sănătății Sorina Pintea, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, deputați și senatori din comisiile de specialitate din Parlamentul României, reprezentanți ai Casei Naționale de Sănătate și reprezentați ai Agenției Naționale Pentru Achiziții Publice. ”Diabetul zaharat este o boală cronică ce necesită tratament pentru întreaga viață La copii principala formă de diabet este diabetul zaharat de tip I care se tratează cu insulină. Întrucât reglarea glicemiilor necesită automonitorizarea printr-un număr foarte mare de înțepături în deget, pentru copii ar fi ideal să aibă un aparat de monitorizare continuă a glicemiei și în același tip o pompă de insulină care ar evita stresul injecțiilor cu insulină”, a explicat Cobuz. Ea a arătat că în cadrul subprogramului copiii vor putea beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei, precum și de pompe de insulină prevăzute cu sistem integrat de monitorizare.

”Ca deputat, membru în Comisia pentru sănătate și familie și medic primar pediatru voi susține legislația privind copiii diagnosticați cu diabet”

Potrivit deputatului social democrat, în cadrul ședinței s-a discutat despre modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Programului Naţional de Diabet Zaharat şi a Contractului-Cadru Ministerul Sănătății – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu privire la modul de achiziție sau decontare a dispozitivelor medicale și a consumabilelor necesare acestora. Conform evidențelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în prezent, în Programul Național pentru Diabet Zaharat sunt tratați aproximativ 830.000 de pacienți, dintre care peste 3.000 de copii cu diabet. În județul Suceava sunt în evidența medicilor aproximativ 100 de copii diagnosticați cu diabet care beneficiază de tratament prin Programul Național pentru Diabet Zaharat.

”Încă de anul trecut, prin Hotărârea de Guvern nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, la copiii cu diabet zaharat au fost crescute testele de automonitorizare, trimestrial, la 400. Ministerul Sănătăţii a venit în sprijin, prin programele de screening, pentru testarea unor posibile complicaţii la un număr de 782.430 bolnavi cu diabet zaharat, precum şi prin dozarea hemoglobinei glicozilate. Bolnavii sunt automonitorizaţi prin testele oferite gratuit în cadrul Programului naţional de diabet. Ca deputat, membru în Comisia pentru sănătate și familie și medic primar pediatru voi susține legislația privind copiii diagnosticați cu diabet, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții moderne la standarde europene în ceea ce privește monitorizarea și tratamentul afecțiunii lor”, mai spus Maricela Cobuz.