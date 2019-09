Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a fost prezentă astăzi la deschiderea noului an universitar de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Maricela Cobuz a precizat că în calitate de deputat dorește să-și exprima întreaga sa considerație pentru Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava cu ocazia deschiderii celui de-al 57 an universitar.

„Totodată, doresc să felicit conducerea universității, profesorii și personalul auxiliar pentru munca depusă în performanța învățământului universitar sucevean.

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava a format, în decursul a peste 50 de ani de educație, mii de studenți și tinere valori pentru regiunea Nord-Est și nu numai. Sute de cadre didactice și-au exprimat dorința în a oferi învățământului universitar sucevean valoarea de care dă dovadă astăzi instituția suceveană.

Celebrarea deschiderii anului universitar ne permite să apreciem succesele și realizările tuturor cadrelor didactice și a conducerii instituției în cei 56 de ani de activitate, cu obiective precise, scopuri și noi perspective pentru viitor”, a transmis Maricela Cobuz. Ea a adăugat că toată atenţia trebuie să se îndrepte și către studenţi, care reprezintă raţiunea de a fi a oricărei universităţi. „Cadrele didactice universitare au misiunea să formeze nu doar absolvenţi cu anumite abilităţi, ci să genereze cunoaştere, cultură umanistă şi tehnică, dar mai ales un spirit care umanizează, dă sens şi direcţie unei națiuni.

De asemenea, cu ocazia deschierii noului an universitar 2019-2020, urez tuturor cadrelor didactice din învățământul superior un an mai bun, împliniri profesionale și o bună performanță în sistemul educațional superior, astfel încât universitatea să își consolideze menirea în societatea românească, de reper pentru valorile morale, pentru spiritul de inovare, sursă de bunăstare și progres”, a încheiat deputatul PSD de Suceava.