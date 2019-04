Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a susținut astăzi, în ședința de plen a Camerei Deputaților o declarație politică pe tema „Ziua Mondială a Sănătății – Sănătatea pentru toți! ”. În cadrul declarației, Maricela Cobuz a declarat că Ziua Mondială a Sănătății este marcată pe data de 7 aprilie 2019, zi inițiată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în anul 1948 și sărbătorită în peste 150 de state din întreaga lume.

„Celebrarea anuală a acestei zile are ca scop conștientizarea tuturor oamenilor, a organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale asupra importanței pe care sănătatea o are pentru viața fiecărui individ și pentru societate. În acest an, tema Zilei Mondiale a Sănătății 2019 este ”Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot”, având sloganul: ”Sănătatea pentru toți!”. Alegerea temei și a sloganului subliniază nevoia evidentă ca toți oamenii, fără nici un fel de discriminare, să beneficieze de serviciile de sănătate atunci când au nevoie. Tema și sloganul sunt de actualitate, cu atât mai mult cu cât, în întreaga lume, milioane de oameni nu au încă acces la servicii de îngrijire a sănătății, principala cauză fiind situația financiară precară”, a spus deputatul social democrat.

Maricela Cobuz a arătat că acoperirea universală a controlului sănătății, îndeosebi în ceea ce privește asistența medicală primară, reprezintă un obiectiv prioritar al Organizației Mondiale a Sănătății. „Tocmai de aceea, forurile de decizie politică ale tuturor statelor trebuie să asigure cadrul necesar unei conduite terapeutice adecvate și corecte tuturor pacienților, indiferent de statutul social. Uniunea Europeană vine în completarea politicilor naționale de sănătate, sprijinind guvernele statelor membre în acest sens, iar politica UE în domeniul sănătății se concentrează pe protejarea și îmbunătățirea sănătății populației, pe accesul tuturor persoanelor la asistența medicală modernă și eficientă, la standarde europene”, a spus Maricela Cobuz. Ea a adăugat că prin Programul de Guvernare PSD, domeniul sănătății a beneficiat anul acesta de un buget record, cu o creștere de peste 6,5 miliarde lei față de anul precedent, în centrul sistemului având prioritate pacientul, punându-se în același timp accent pe dezvoltarea infrastructurii medicale. În final, parlamentarul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a ținut să precizeze că în calitate de medic primar pediatru și deputat în Comisia pentru sănătate și familie va susține toate politicile de sănătate, astfel încât pacientul român să beneficieze de tratamente moderne ca în orice alt stat din Uniunea Europeană.