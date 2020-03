România are nevoie de o guvernare responsabilă deoarece domenii prioritare precum sănătatea, educația și economia suferă în mod vizibil, sustine deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, intr-o declaratie politica prezentata astazi in plenul Camerei Deputatilor. „Săptămâna trecută a avut loc în Parlament audierea ministrului propus al sănătății, Victor Costache în Guvernul Cîțu. Acesta a primit aviz negativ în Comisiile reunite de sănătate din Senat și Camera Deputaților. În cadrul audierii i-am adresat domnului Costache mai multe întrebări. Una dintre ele se referă la scăderea bugetului pe sănătate cu mai mult de 20% față de anul precedent și de asumare a Bugetului pe anul 2020, aspect nemaiîntâlnit până în prezent, deoarece bugetul se votează cu votul majorității în Parlament. Cu un buget mai mic, Guvernul propus nu își va permite susținerea politicilor actuale (creșterea salariilor personalului medical, investiții în infrastructură și aparatură medicală, asigurarea medicamentelor compensate sau gratuite, programele de screening pentru bolile grave, etc.). De asemenea, l-am întrebat pe ministrul propus al sănătății cum va reuși Ministerul Sănătății în guvernarea PNL să asigure lipsa medicamentelor absolut necesare pentru supraviețuirea pacienților cu diabet (metformin și acarboză), a senzorilor pentru determinarea glicemiei, acestea lipsind din mai multe spitale din țară, inclusiv din Spitalul Județean Suceava. Copii cu diabet din Județul Suceava sunt nevoiți să se deplaseze la Iași pentru achiziționarea senzorilor necesari monitorizării și tratării bolii, ceea ce implică cheltuieli suplimentare pentru familie”, a declarat Cobuz.

„În prezent, România se confruntă cu o criză reală de medicamente, foarte multe medicamente părăsind țara datorită exportului paralel”

Aceasta a aratat ca in anul 2018, Ministerul Sănătăţii, cu sprijinul Guvernului PSD, a acordat pompe de insulină şi senzori de monitorizare continuă a glicemiei pentru copiii bolnavi de diabet, pentru a-i ajuta pe aceştia în tratamentul bolii. „A fost singurul Guvern care a acordat o importanţă maximă pacienţilor cu diabet şi în special copiilor, aceștia scăpând de numărul mare de injecţii şi de înţepăturile necesare controlului glicemic. În prezent, România se confruntă cu o criză reală de medicamente, foarte multe medicamente părăsind țara datorită exportului paralel. Dincolo de aspectele politice, cei care vor avea de suferit rămân pacienții. În calitate de Deputat PSD de Suceava, membru în Comisia pentru sănătate și familie, dar mai ales în calitate de medic, voi milita întotdeauna pentru creșterea calității serviciilor medicale, astfel încât pacienții din România să fie tratați la fel ca în celelalte state membre UE”, a incheiat parlamentarul social democrat.