Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat că printr-o hotărâre adoptată de Guvernul PSD, persoanele cu dizabilități vor primi, începând cu luna octombrie, un voucher în valoare 23.000 de lei. Maricela Cobuz a spus că voucherul este destinat pentru achiziția de echipamente moderne, precum cititor pentru nevăzători, fotoliu rulant activ, proteză audio, elevator, produse asistive pentru desen şi scriere. De asemenea, ea a precizat că premierul României, Viorica Dăncilă, a anunțat la începutul ședinței de Guvern faptul că voucherele au început să fie tipărite, iar persoanele cu dizabilități le vor putea primi în cel mai scurt timp posibil.

„De asemenea, Guvernul PSD va oferi firmelor care angajează persoane cu dizabilități o subvenție lunară de 2.250 de lei timp de un an de zile. În județul Suceava, conform statisticilor de la Ministerul Muncii, sunt declarați, în trimestrul II al anului 2019, un număr de 23.065 de persoane cu handicap, fiind incluse toate gradele. Din numărul total, 5.577 de persoane prezintă un handicap fizic, din care 239 sunt copii și 5.338 sunt adulți, iar un număr de 615 persoane prezintă un handicap auditiv, din care 42 sunt copii și 573 adulți”, a declarat deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a subliniat faptul că aceste măsuri, adoptate de către Guvenul PSD, vin în sprijinul persoanelor cu dizabilități în vederea încadrării facile și mai rapide pe piața muncii, acolo unde acestea se simt și sunt vulnerabile. „Sunt proiecte dezvoltate de guvernarea PSD care vor aduce beneficii concrete pentru românii cu dizabilități”, a spus Maricela Cobuz.