Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat că Guvernarea PSD-ALDE a acordat o mai mare importanță domeniului sănătății din România decât au făcut-o guvernările PNL (PDL). Maricela Cobuz a trasmis că sănătatea și educația reprezintă pentru actuala guvernare PSD-ALDE, doi piloni importanți pentru dezvoltarea societății. „Astfel, Guvernul României a abordat Sănătatea şi Educaţia ca priorităţi de guvernare, atât prin fondurile alocate celor două domenii, cât şi prin proiectele şi politicile promovate. Actualul sistem de sănătate s-a confruntat cu diverse probleme acumulate în mai mulți ani, probleme ce țin de legislație, resurse umane, salarizarea personalului medical, lipsa fondurilor, a aparaturii medicale moderne sau a spațiilor în care se desfășoară activitatea medicală. Ca urmare a tuturor acestor probleme, Guvernul PSD-ALDE a alocat o mai mare importanță domeniului medical decât au făcut-o guvernările PNL(PDL) și a investit în Sănătate, deoarece pune preț pe priceperea și dedicarea medicilor, pe nevoile pacienților și pe oferirea unui serviciu medical de calitate, ca în celelalte state membre UE”, a declarat deputatul PSD de Suceava.

Maricela Cobuz a spus că prin Programul de Guvernare, PSD și-a asumat răspunderea de a dota cu echipamente medicale performante fiecare unitate medicală din țară, acest lucru fiind un pas important în asigurarea serviciilor medicale de calitate. „Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava are acum în dotare echipamente de imagistică de tip Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN) cu sprijinul Guvernului PSD, măsură la care am contribuit prin adresarea unei interpelării doamnei Sorina Pintea, Ministru al Sănătății, cu privire la stadiul în care află contractul semnat pentru achiziționarea echipamentelor RMN. Trebuie să amintim sucevenilor că extinderea și modernizarea U.P.U.-SMURD din cadrul Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava s-au făcut cu sprijinul guvernării PSD, la fel cum s-a făcut și Secția de Cardiologie, dată în folosință zilele trecute. Pe lângă investițiile amintite, în anul 2012, tot cu sprijinul Guvernului PSD, s-a alocat o sumă considerabilă pentru finalizarea intervențiilor de anvelopare termică a spitalului iar în anul 2013 s-au modernizat secțiile de Pediatrie, Oftalmologie, Reumatologie, Obstetrică – Ginecologie și Neonatologie”, a declarat deputatul PSD de Suceava.

Maricela Cobuz: Spitalul Județean Suceava va intra în posesia unui angiograf de ultimă generație în valoare de 600.000 de euro

Maricela Cobuz a adăugat că prin Ministerul Sănătății, Spitalul Județean Suceava va intra în posesia unui angiograf de ultimă generație în valoare de 600.000 de euro. „Cu ajutorul aparaturii se pot vizualiza aspectul intern al vaselor de sânge ale membrelor, proceduri de electrofiziologie pentru tratamentul tulburărilor de ritm cardiac și va permite medicilor să stabilească un diagnostic complet pentru o conduita terapeutică optimă”, a precizat Cobuz, care a adăugat că Spitalul Județean Suceava este cea mai reprezentativă unitate sanitară din județ cu o capacitate hotelieră de 1200 de paturi, ceea ce reprezintă 35% din totalul de paturi din județ, deservind populația municipiului Suceava (114.462 locuitori) cât și populația din județ (688.435 locuitori). Ea a spus că Spitalul are în prezent o structură complexă de specialități medico-chirurgicale și acordă asistență medicală de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din județ care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.

Pe de altă parte, Maricela Cobuz a declarat că tot prin sprijinul Guvernului PSD, Ministerul Sănătății a alocat în acest an 11 milioane de lei Spitalului Municipal Fălticeni, sumă suficientă pentru finalizarea lucrărilor de construcții. Cobuz a precizat că fondurile totale alocate acestui spital din anul 2012 și până în prezent se ridică la suma de 53 de milioane de lei.

„În final amintesc sucevenilor că sănătatea nu are culoare politică, dar realizările din cadrul Spitalului Județean Suceava au fost posibile cu sprijinul guvernării PSD, iar acțiunile noastre trebuie să vină întotdeauna în interesul cetățeanului”, a declarat Maricela Cobuz.