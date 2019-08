Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, i-a transmis deputatului liberal sucevean, Ioan Balan, că solicitarea acestuia de demitere a ministrului Sănătății, Sorina Pintea, este inoportună, în condițiile în care actualul Guvern PSD și-a respectat promisiunile în ceea ce privește investițiile în domeniul sănătății. Afirmația deputatului Maricela Cobuz vine după ce Ioan Balan a solicitat demiterea Sorinei Pintea, considerând că tragedia Spitalul de Psihiatrie din Săpoca, unde au murit cinci oameni nevinovaţi, arată clar că actualul guvern nu e în stare să asigure protecţia cetăţenilor acestei ţări.

Maricela Cobuz: Prin Legea privind prevenția în Sănătate, actualul PNL, fostul PDL, a condamnat la moarte pacienții din România, prin închiderea altor spitale

Într-un comunicat de presă transmis de Maricela Cobuz, aceasta îi amintește deputatului PNL de Suceava că fostul Guvern condus de Emil Boc a lăsat România fără 200 de spitale și dispensare.

„Din lipsă de acțiuni proprii și de moțiuni de cenzură eșuate, menite să înlăture PSD de la Guvernare, deputații PNL de Suceava au început să se lege de sănătatea oamenilor.

Când ești în opoziție este foarte ușor să critici realizările altora, dar când au fost la guvernare, PNL (PDL) a știut doar să eșueze în investiții, tăind salariile medicilor și a profesorilor, încurajând exodul medicilor și a populației aptă de muncă.

PSD Suceava îi readuce la cunoștință domnului deputat Balan faptul că Guvernul Boc, prin reforma sistemului spitalicesc, a lăsat România fără 200 de spitale și dispensare. Acest lucru s-a permis în localitățile cu primari PSD, doar de dragul de a câștiga capital electoral pentru alegerile din anul 2012 și de a umple visteria PDL (actualul PNL) cu bani proveniți din Sănătate. Această strategie electorală a fost susținută și de către Ioan Balan în campania electorală, o mârșăvie incomensurabilă menită să se joace cu sănătatea oamenilor.

Mai mult de atât, actualul PNL (fostul PDL sau PD) a susținut în anul 2006 reducerea a unui număr de 5.386 de paturi din numărul total care se afla în România la acea vreme. Începând cu 1 septembrie 2006 au fost reduse 16 unități sanitare cu paturi la nivelul întregii țări și alte 110 secții din toate spitalele din România”, a declarat Maricela Cobuz.

Deputatul PSD de Suceava a adăugat că în același timp, prin Legea privind prevenția în Sănătate, actualul PNL, fostul PDL, a condamnat la moarte pacienții din România, prin închiderea altor spitale. Ea a mai spus că legea inițiată de PNL, în anul 2016, a fost un atentat la sănătatea românilor. „După ce au tăiat salariile și pensiile, marele PNL, provenit din unificarea cu PDL – cel care a închis spitalele – a lăsat pacientul din România să se lupte singur cu moartea. Guvernul PSD a investit și continuă să investească în sănătate și în toate domeniile, investiții care duc la buna dezvoltare a României. Ministrul sănătății, doamna Sorina Pintea, este un ministru competent care a dus la îndeplinire foarte multe promisiuni din Programul de Guvernare. Începând cu anul 2017, Guvernul PSD a majorat salariile personalului medical, a investit în infrastructură și în aparatele medicale, chiar și acolo unde primarii sau președinții de CJ au fost de la PNL. Cel mai concret exemplu pentru suceveni este dotarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava cu RMN și Angiograf și dotarea Serviciului Județean de Ambulanță Suceava cu 10 ambulanțe noi și alte 3 pentru UPU”, a declarat deputatul PSD de Suceava.

Cobuz consideră că Ioan Balan solicită demisia unui ministru care a realizat ceea ce a promis

Maricela Cobuz a mai declarat că anul acesta, Ministerul Sănătății a alocat Spitalului Municipal Vatra Dornei fondurile necesare pentru dotarea cu aparatura medicală în valoare de 1.668.000 lei și pentru reparații capitale în valoare de 1.089.000 lei. Ea a spus că Ministerul Sănătății a transferat de la bugetul de stat Spitalului Municipal din Rădăuți suma de 2.099.000 lei, Spitalului Orășenesc Gura Humorului și Spitalului de Boli Cronice Siret câte 235.000 lei pentru fiecare, în timp ce Spitalul Municipal Fălticeni a beneficiat de cea mai mare alocare de fonduri din județ, ce depășește în prezent cifra de 10 milioane de lei.

„În prezent, cu bani proveniți de la Uniunea Europeană, sunt în derulare proiecte care investesc 840 milioane lei în Unități primiri urgențe și 692 milioane lei în dotarea și modernizarea ambulatoriilor. În plus sunt finanțate reabilitările energetice a multor clădiri de spitale din România, tot cu sprijinul investițiilor europene.

De asemenea, se investesc alte 350 milioane de Euro în campanii naționale de screening medical, depistare precoce și tratament inițial pentru cancer mamar, TBC, boli hepatice, cancer de col uterin sau colorectal. În ceea ce privește spitalele regionale, care se vor construi la Iași, Cluj și Craiova, Ministerul Sănătății are în momentul de față studiile de fezabilitate, de urbanism, structurile spitalicești definite, toate autorizațiile și ghidul de finanțare publicat, urmând ca până în decembrie 2019 Guvernul PSD să trimită cererile de finanțare de la Comisia Europeană. Așadar, domnule deputat PNL Ioan Balan cereți demisia unui ministru care a realizat ceea ce a promis. La fel ca și în precedentele cazuri, cereți demisia unor oameni competenți care au făcut multe pentru România și pentru români ca actualul PNL să poată distruge ceea ce s-a realizat. Incompetența și toată demagogia pe scena politică de care dați dovadă în ultima perioadă sunt doar pentru a câștiga capital electoral pentru Klaus Iohannis, un alt demagog al României, care nu a reușit decât să dezbine țara în două”, a încheiat Maricela Cobuz.