Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, l-a întrebat pe ministrul sănătății, Victor Sebastian Costache, care este stadiul proiectului privind construirea și operarea unei bănci naționale de sânge, plasmă umană și celule stem. Într-o interpelare adresată astăzi în plenul Camerei Deputaților ministrului Sănătății, deputatul Maricela Cobuz i-a solicitat acestuia să răspundă în scris și oral care este stadiul proiectului privind construirea și operarea unei bănci naționale de sânge, plasmă umană și celule stem. „De asemenea, aștept din partea domniei sale un răspuns cu privire la strategia națională a Ministerului Sănătății, în timpul Guvernării Orban, privind colectarea și asigurarea necesarului de sânge și care este strategia Ministerului Sănătății pe termen scurt privind asigurarea unei mai bune calități în ceea ce privește serviciile de hemovigilenţă pe întregul teritoriu naţional. Asta în condițiile în care în guvernarea PSD, sistemul de sănătate din România a cunoscut reale modernizări în ceea ce privește infrastructura, legislația, programele de screening și serviciile medicale. De asemenea, Guvernul PSD a adoptat o strategie privind menținerea medicilor în România și a asigurat creșterile salariale pentru personalul medical”, a spus Cobuz. Ea a adăugat că transfuzia sanguină a reprezentat pentru Guvernul PSD o prioritate strategică de interes național și de siguranță națională, iar în acest sens, Ministerul Sănătății, condus de Sorina Pintea, a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.

Deputatul PSD de Suceava a spus că România este localizată într-o zonă cu activități seismice frecvente care în cazul unei calamități de proporții se poate solda cu consecințe foarte grave și distrugeri masive, iar rezerva de sânge și componente sanguine de origine umană nu poate fi privită doar ca o necesitate zilnică a sistemului de sănătate, ci ca o resursă strategică ce ține de securitatea națională, întrucât aceste aspecte afectează întreaga populație a României.

„În România, aproximativ 2% din populație donează sânge, ceea ce face dificilă asigurarea accesului pacienților la tratament transfuzional adecvat în toate instituțiile medicale din țară și este necesară creșterea rezervei de sânge și produse derivate pentru constituirea unui stoc național de rezervă. De asemenea, centrele de transfuzie sanguină trebuie să asigure spitalelor distribuția de sânge și componente sanguine pentru situațiile de urgență care pot surveni în orice moment”, a încheiat Maricela Cobuz.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating