Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a depus, astăzi, în ședința de plen a Camerei Deputaților o declarație politică cu tema ”Ziua Europei sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene”.

În cadrul declarației politice, deputat dr. Maricela Cobuz a spus că an de an, pe data de 9 mai este celebrată Ziua Europei, eveniment care marchează pacea şi unitatea în Europa. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunţată declaraţia Schuman, în 1950, reprezentând primul pas în direcţia creării Uniunii Europene de astăzi.

„Începând cu 1 ianuarie 2019, România a preluat portofoliul Președinției Rotative a Consiliului Uniunii Europene, astăzi contribuind direct la crearea politicilor europene, la dezvoltarea şi modernizarea societăţii, pe toate planurile de activitate. Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile UE își deschid porțile pentru public în zilele de 4 mai (la Bruxelles), 9 mai (la Luxemburg) și 19 mai (la Strasbourg), cu scopul de a descoperi rolul instituțiilor europene în viața cetățenilor. La Bruxelles și Strasbourg, tema de anul acesta este configurarea viitorului Europei. De asemenea, în toată Europa, înclusiv în România, vor fi organizate evenimente și activități pentru toți cetățenii cu scopul informativ asupra activității instituțiilor UE”, a declarat deputatul PSD de Suceava.

Maricela Cobuz a arătat că pe data de 4 mai, România a fost promovată la instituțiile europene din Bruxelles cu ocazia “Zilei porților deschise”. Ea a arătat că evenimentul a avut ca scop promovarea României digitale, interactive, creative, elemente care se regăsesc printre prioritățile Președinției române a Consiliului UE. Cu acest prilej, mii de vizitatori care au trecut porțile Consiliului Uniunii Europene au avut ocazia să descopere mai multe informații despre țara noastră.

În finalul declarației politice, deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a ținut să precizeze că în calitate de deputat va milita pentru o Europă unită și va promova politicile menite să sprijine cetățenii României.