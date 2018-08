Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat că politicile promovate de actuala guvernare în domeniul sănătății s-au axat foarte mult pe pacient, personalul medical, modernizarea infrastructurii medicale, dar și a legislației în vigoare astfel încât să se alinieze politicilor europene dar și nevioilor și cerințelor pacienților. Maricela Cobuz a prezentat măsurile luate în legislatura parlamentară din 2016 și până în prezent pentru modernizarea sistemului de sănătate din România. „În ceea ce privește legislatura parlamentară în domeniul sănătății, sunt implicată direct în modificarea legilor prin faptul că fac parte din Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților. Fiecare proiect legislativ de modificare a legilor din domeniul sănătății trec prin Comisie pentru a primi raportul sau avizul comisiei de specialitate. Guvernarea PSD+ALDE a venit cu noi măsuri pentru sistemul de sănătate din România care au contribuit succesiv la modernizarea sistemului, la eficientizarea sistemului birocratic și multiple beneficii pentru pacienți”, a spus deputatul PSD de Suceava.

770 milioane lei pentru achiziția vaccinurilor pentru copii

Maricela Cobuz a arătat că prin Programul de Guvernare, încă din prima lună a anului 2017 s-au alocat 770 milioane lei pentru achiziția vaccinurilor pentru copii pe bugete multianuale, s-au alocat bani pentru toate programele de sănătate publică, inclusiv pentru bolile rare, s-a extins programul Hepatita C pentru gradul de fibroză F3 și au fost înființate noi programe de screening. La finalul lunii februarie 2017, Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale au semnat ordinul de modificare și completare a O.1306/2016 prin care s-au redat indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu dizabilități în grad de handicap (sindrom Down, cu ADHD, dislexie sau autism).

De asemenea, Cobuz a declarat că în luna martie a anului trecut, au fost semnate două importante ordine de către Ministrul Sănătății prin care s-a vizat modalitatea de stabilire a prețului pe procedura de nevoi speciale și definirea și verificarea implementării obligației de serviciu public. „Totodată, prin semnarea celor două ordine, s-a ieftinit prețul la medicamentele care își pierd patentul cu minim 35%. Au fost eliminate comisiile de specialitate de la nivelul Caselor Județene de Sănătate și de la Casa Națională de Sănătate prin care s-a venit în sprijinul pacienților de a accesa mai rapid tratamentul adecvat. Au fost acordate prestațiile sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice și a fost actualizată lista cu medicamentele compensate.

Tot în primul trimestru al anului 2017, a fost suplimentat fondul bugetar datorită creșterii salariale pentru personalul medical. Suplimentarea alocației bugetare pentru sănătate s-a făcut și datorită necesității dotării unor spitale județene cu un computer-tomograf (celor care nu aveau). Au fost eliminate plățile contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din investiții și a fost creat cadrul legal pentru înființarea, la nivel local, a unor centre comunitare integrate care să ofere atât servicii medicale, cât și servicii sociale”, a precizat deputatul social democrat.

Ea a adăugat că în primele șase luni ale anului 2017, Ministerul Sănătății a realizat investiții în valoare de aproximativ 12 milioane euro, iar alte investiții majore în infrastructura de sănătate au intrat în linie dreaptă. Astfel, au fost achiziționate 277 de mașini de anestezie, destinate blocurilor operatorii din aproximativ 50 de unități sanitare. Maricela Cobuz a mai spus că au fost finalizate și procedurile de furnizare a echipamentelor medicale necesare pentru unitățile de primiri urgențe din 68 de spitale regionale, strategice, institute medicale, spitale județene și spitale de pediatrie, o investiție de peste 4 milioane de euro.

„Repornirea și dezvoltarea activității Institutului Cantacuzino a fost o prioritate pentru Guvernul PSD prin Programul de Guvernare. Astfel, s-a adoptat trecerea Institutului în subordinea Ministerului Apărării Naționale ceea ce va asigura independența României în domeniul producției vaccinurilor dar și promovarea unor produse la export, Institutul având rol strategic național și regional.

În același trimestru, a fost adoptată de către Guvern Legea privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România, lege dezbătută și adoptată în Senat, urmând să ajungă pe ordinea de zi a Ședinței din Camera Deputaților. A fost introdusă pe agenda UE, din luna decembrie, problema exporturilor paralele de medicamente iar la solicitarea României, miniștrii UE au căutat soluții pentru eliminarea exportului paralel de medicamente, în cadrul Consiliului Miniștrilor Sănătății. Tot pe această temă, am adresat personal o întrebare Ministerului Sănătății, domnului ministru Florian Bodog, referitor la soluțiile vizate pentru a nu mai exista exporturi paralele de medicamente”, a precizat deputatul PSD de Suceava.

Dotări noi în secțiile de primire a urgențelor

În ceea ce privește infrastructura domeniului sănătății, Maricela Cobuz a arătat că în anul 2017 au fost dotate secțiile UPU din spitalele universitare și județene prin achiziționarea a 5.472 de echipamente pentru 78 de spitale și dotarea secțiilor ATI din spitalele universitare și județene prin achiziționarea a 277 echipamente pentru 56 spitale.

„Pe 9 ianuarie 2018, au fost semnate contracte în valoare de 19.8 milioane de euro pentru dotarea a 34 de spitale din țară și din Capitală, spitale care vor fi dotate cu echipamente de imagistică de tip Computer Tomograf (14), Rezonanță Magnetică Nucleară (24) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicală de imagistică utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN). De asemenea s-au achiziționat echipamente medicale pentru secțiile de Chirurgie Generală și Mari Arși dar și echipamente medicale pentru sistemul de telemedicină pentru UPU și 102 spitale din România”, a mai afirmat Maricela Cobuz. Ea a arătat că un bun exemplu este Spitalul Județean Suceava, care a primit un asemenea aparat RMN, echipamentele de imagistică de tip Rezonanță Magnetică Nucleară fiind recepționate în luna iunie, iar darea în folosință s-a făcut începând cu 1 iulie a acestui an. Maricela Cobuz a spus că aparatul RMN de tip Tesla va asigura explorări gratuite pentru pacienții spitalului și vine în completarea dotării Laboratorului de Radiologie și Imagistică.

„În acești 2 ani de guvernare PSD-ALDE, pacienții au beneficiat de numeroase programe naționale de screening, cu finanțare europeană nerambursabilă, care au vizat depistarea precoce a cancerului de col uterin, cancerului de sân, tuberculozei, hepatitelor B, C și D, precum și pentru screening prenatal și formarea personalului medical din domeniile prioritare de sănătate.

Numai în anul 2017 au fost finanțate programe de screening în valoare de 191 de milioane de euro”, a mai spus deputatul PSD.

Ministerul Sănătăţii a început implementarea a 7 programe de screening

Maricela Cobuz a mai afirmat că Ministerul Sănătăţii a început implementarea a 7 programe de screening, în cadrul unui proiect care beneficiază de finanţare europeană nerambursabilă în valoare de 193 de milioane de euro, care vor fi utilizate pentru consolidarea programului naţional de screening şi a capacităţii tehnice a sistemului de sănătate de a furniza servicii medicale preventive.

Ea a explicat că cele şapte programe sunt: depistarea precoce, diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, screening pentru cancer de col uterin, cancer de sân, cancer colorectal, hepatită, screening cardiovascular şi programe destinate gravidei şi copilului.

„Anul acesta a fost înființat un subprogram național pentru tratarea copiilor cu diabet zaharat, care face parte din Programul Național pentru Diabet Zaharat, în cadrul căruia copiii să poată beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei, precum și de pompe de insulină prevăzute cu sistem integrat de monitorizare.

Tot anul acesta, în la finalul lunii iunie, Guvernul României a aprobat un proiect de Hotărâre care prevede finanțarea a două programe de interes național destinate persoanelor vârstnice.

Este vorba despre ”Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice” și ”Sprijin pentru autoritățile administrației publice locale din unele unități administrativ-teritoriale în care nu s-au înființat sau nu au fost acreditate serviciile publice de asistență socială”. Cele două programe vor fi implementate în perioada 2018 – 2020, iar Guvernul a alocat un buget de 115 milioane lei.

Primul program vizează creșterea calității vieții persoanelor vârstnice singure sau a căror familie nu pot asigura îngrijirea necesară, cât și prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice. Al doilea program național vine în sprijinul autorităților publice locale în a-și îndeplini atribuțiile privind organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale. Serviciile publice de asistență socială din 1.000 de comune vor fi sprijinite să obțină certificatul de acreditare prin angajarea sau contractarea, în fiecare dintre acestea, a unui asistent social, iar salariile asistenților sociali din aceste servicii vor fi asigurate pentru 24 de luni”, a declarat deputatul sucevean.

În ceea ce privește personalul medical, Maricela Cobuz a spus că au fost crescute salariile la în baza grilei de salarizare unitrare. Diferențele salariale dintre medicii din România comparativ cu cei din Europa a condus mulți ani la rând la creșterea exodului de medici. Guvernul PSD, prin adoptarea Legii cadru nr.153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a contribuit la scăderea exodului medicilor prin creșterile salariale dar și prin dotarea spitalelor, policlinicilor și cabinetelor cu aparatură modernă.

„Amintim sucevenilor că în anul 2017 veniturile medicilor au crescut cu o treime în iunie 2017 față de anul precedent iar de pe data de 1 ianuarie 2018 salariile personalului medical a crescut cu 25% față de anul 2017.

Creșterile salariale prevăzute de Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-au aplicat în două etape: începând cu data de 1 ianuarie 2018 salariile brute ale personalului medical au crescut cu 25% față de salariile din decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate în plată la 31 decembrie 2017.

Maricela Cobuz: Salariile medicilor și asistenților medicali au crescut la nivelul salariilor de bază stabilite pentru anul 2022

Începând cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor și asistenților medicali au crescut la nivelul salariilor de bază stabilite pentru anul 2022. Salariile de bază ale medicilor și asistenților medicali, salarii brute, au crescut față de luna ianuarie cu procente cuprinse între 70% și chiar 172%. Un medic primar din unitatea sanitară clinica avea un salariu de bază net în decembrie 2017 de 3.939 de lei, în ianuarie 2018 de 4.108 lei, iar în martie 2018 a ajuns la 9.106. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile acordate pentru orele de gardă, sporurile pentru condiții, care pot dubla salariul net.

Este vorba despre cea mai mare creştere de venituri din sistemul public. Începând din 2018, salariile medicilor români s-au raportat la salariile omologii lor din UE. Mai precis, s-a reușit să se asigure un nivel de 70% din salariile încasate de medicii europeni. Prin acest mod s-a reuşi să ne păstrăm doctorii tineri, talentaţi şi personalul sanitar de care avem atâta nevoie aici, în România”, a declarat Maricela Cobuz.

Ea a mai precizat că Guvernul PSD a adoptat în data de 29 martie o hotărâre privind regulamentul-cadru care stabileşte locurile muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţiile de muncă din familia ocupaţională sănătate şi asistenţă socială. Cobuz a explicat că potrivit hotărârii de guvern, personalul medical care își desfășoară activitatea în condiţii periculoase sporurile sunt de 15% până la 25% din salariul brut, în condiţii deosebit de periculoase – de la 35% până la 85%, în condiţii periculoase sau vătămătoare – de la 5% până la 15%, în condiţii grele – de la 10% până la 15%.

„Totodată, personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii în condiţii periculoase beneficiază de sporuri până la 30%, personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare cu specific deosebit – de la 10% până la 15%, personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate – până la 20%, personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de asistenţă socială pentru care există sau nu cazare – de la 7,5% până la 75%.

Există întradevăr o anumită categorie care nu a beneficiat de creşteri salariale, ale salariului de încadrare până în 2022. Pentru această categorie au existat într-adevăr nişte scăderi iar conform declarațiilor Ministrului Sănătății, Sorina Pintea, acordarea sporurilor ține de managementul unității sanitare, conform legislației în vigoare. Diminuările veniturilor personalului medical a suferit și din cauza acordării de sporuri maxime, astfel s-a permis un procent al cheltuielilor de personal de peste 80% la unele spitale.

Tot în sprijinul personalului medical, a fost adoptat un Proiet de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății trecuse deja anul trecut de Parlament, stabilind ca vârsta de pensionare a medicilor, indiferent de sex, să crească la 67 de ani, în contextul în care acum este stabilită la 65 de ani”, a spus Cobuz.