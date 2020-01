Deputatul social democrat sucevean, Maricela Cobuz, a declarat, astăzi, că PSD este singurul partid din România care și-a asumat cu adevărat guvernarea și a fost alături de români. Maricela Cobuz a precizat că în cei trei ani de guvernare, domeniul sănătate, a reprezentat un pilon important, pacientul fiind în centrul sistemului, punându-se în acelaşi timp accent pe dezvoltarea infrastructurii medicale. În anul 2019 am avut cel mai mare buget alocat sănătății, mai mare decât actualul buget.

„Încă de la începutul guvernării, au fost eliminate Comisiile de Specialitate de la nivelul Caselor Naționale de Sănătate, au fost introduse noi molecule pe lista medicamentelor compensate, au fost implementate noi programe de screening și s-a achiziționat aparatură de ultimă generație în fiecare centru medical județean.

Astfel, 34 de spitale din țară au fost dotate cu 14 CT (Computer Tomograf), 24 aparate RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară) și un sistem informatic PACS (Sistem de Comunicare și Arhivare Imagistică – Picture Archiving and Communication System), în valoare totală de 19,8 milioane euro. S-au achiziționat echipamente medicale pentru secțiile de Chirurgie Generală și Mari Arși, dar și echipamente medicale pentru sistemul de telemedicină pentru UPU (Unitățile de Primire a Urgențelor) în 102 spitale din România, iar din fonduri europene nerambursabile s-a decis modernizarea cabinetelor medicale”, a arătat Cobuz.

Deputatul sucevean a mai adăugat că în guvernarea PSD au fost achiziţionate un număr de 1.244 de ambulanţe pentru serviciile judeţene de ambulanţă şi pentru SMURD, mai exact un număr de 242 de ambulanţe de tip A, 880 de ambulanţe de tip şi 122 de ambulanţe de tip C în valoare totală de 476.857.000 de lei. „Amintim, de asemenea, de achiziționarea a 8 unități mobile complet utilate și dotate pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin în rândul femeilor din zonele defavorizate. În luna mai a anului 2019, Guvernul PSD, prin Ministerul Sănătății, a implementat programe naționale care au venit în sprijinul pacienților cu afecțiuni oncologice și a pus în funcțiune, la Baia Mare, un centru național de radioterapie. 17,9 milioane de euro au fost investiți pentru dotarea cu echipamente specifice de radioterapie a mai multor centre naționale din București, Cluj-Napoca, Oradea, Galați, Constanța, Craiova, prin Proiectului privind Reforma sectorului sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar”, a spus deputatul PSD de Suceava.

Cobuz: În timpul Guvernării PSD, județul Suceava a beneficiat de reale investiții în sănătate

Maricela Cobuz a mai declarat că tot în luna mai 2019 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru construcția Spitalului Regional de Urgență din Iași. În luna octombrie, Ministerul Fondurilor Europene a lansat demersurile privind cererea de finanțare pentru construcția celor 3 spitale regionale din Iași, Cluj-Napoca și Craiova (în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (POR), Axa 14).

Cobuz a subliniat faptul că în timpul Guvernării PSD, județul Suceava a beneficiat de reale investiții în sănătate în ceea ce privește infrastructura și asigurarea calității serviciilor medicale, Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a primit un aparat RMN și un angiograf, achiziționat de Ministerul Sănătății.

„Tot în anul 2019, Ministerul Sănătății a alocat Spitalului Municipal Vatra Dornei fondurile necesare pentru dotarea cu aparatură medicală în valoare de 1.668.000 lei și pentru reparații capitale în valoare de 1.089.000 lei. Ministerul Sănătății a transferat de la bugetul de stat Spitalului Municipal din Rădăuți suma de 2.099.000 lei, Spitalului Orășenesc Gura Humorului și Spitalului de Boli Cronice Siret câte 235.000 lei pentru fiecare, în timp ce Spitalul Municipal Fălticeni a beneficiat de cea mai mare alocare de fonduri din județ, ce depășește în prezent cifra de 10 milioane de lei.

De asemenea, personalul medical, în guvernarea PSD, a beneficiat de uriașe creșteri salariale, astfel încât veniturile medicilor din țară să fie la fel ca ale medicilor din Uniunea Europeană, astfel scăzând exodul medicilor.

Sunt convinsă că sănătatea nu are culoare politică, iar măsurile în domeniul sănătății ar trebui continuate, pornind de la alocarea un buget sustenabil”, a încheiat Maricela Cobuz.