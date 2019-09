Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a susținut astăzi, în ședința Camerei Deputaților, o declarație politică cu titlul ”Școala Politică de Vară OFSD”. Maricela Cobuz a arătat că Organizația Femeilor Social Democrate a participat în perioada 29 august – 1 septembrie 2019, la Mamaia, la cea de-a VII-a ediție a Școlii Politice de Vară. Ea a precizat că la Școala Politică de Vară au participat Viorica Dăncilă – Prim-ministrul României și Președintele PSD, Rovana Plumb – Președintele OFSD și europarlamentar, Eugen Teodorovici – Președinte executiv PSD, Mihai Fifor – Secretar general PSD, Carmen Avram, Maria Grapini – europarlamentari PSD, miniștri și deputați, secretari de stat, președinți ai organizațiilor teritoriale și membri ai OFSD din România. „Reunit sub deviza <Participarea politică a femeilor este fundamentală pentru democrație și este esențială pentru realizarea dezvoltării durabile și a păcii> evenimentul a adus împreună femei din politica social democrată din România, punând accent pe cinci principii importante: stabilitate, omenie, empatie, fermitate și onestitate. OFSD este cea mai puternică organizație de femei din România, care este condusă de doamna președinte, Rovana Plumb. OFSD reprezintă un factor de coeziune, de echilibru și stabilitate pentru PSD. Mai mult decât atât, OFSD face parte din partidul care a desemnat pentru prima dată un Prim-ministru femeie și care a propus o femei pentru alegerile prezidențiale din acest an. În cadrul evenimentului, Organizația Femeilor Social-Democrate a reiterat susținerea președintelui PSD, doamna Prim-Ministru Viorica Dăncilă, pentru continuarea guvernării și pentru funcția de Președinte al României la alegerile prezidențiale de anul acesta. România are nevoie, în aceste momente, de stabilitate, echilibru și de un președinte care să fie alături de fiecare român, iar doamna Prim-ministru a dat dovadă de acest lucru în timpul guvernării”, a declarat Maricela Cobuz.

Deputatul PSD de Suceava a mai adăugat că în cadrul evenimentului au fost aduse în discuție politicile publice pentru bunăstarea cetățenilor, situația demografică din România, care sunt percepțiile cetățenilor cu privire la principalele teme de pe agenda publică, prezentându-se și care este contextul politic național și cel european. „Sunt mândră că fac parte din cea mai mare organizație politică de femei din țară. Noi, femeile social democrate, am sprijinit întotdeauna femeile din România, am dezvoltat politici sociale care au schimbat lucrurile în bine. Împreună facem posibile cele mai dificile schimbări și cele mai ambițioase realizări. Urez succes maxim viitorului președinte Viorica Dăncilă, prima femeie Președinte din istoria României”, a încheiat Maricela Cobuz.