Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a susținut printr-o declarație politică, în plenul Camerei Deputaților, faptul că sănătatea este un domeniu esențial dezvoltării României, care are nevoie de un buget pentru anul 2019.

În cadrul declarației politice, dr. Maricela Cobuz a subliniat că s-a ajuns în luna martie fără a avea un buget aprobat pentru anul acesta. „După ce Guvernul României a propus un proiect de buget votat de către Parlament, sustenabil politicilor și programelor guvernamentale, care să se plieze pe nevoile esențiale ale tuturor domeniilor, acesta a fost blocat de către Președintele României. Cu exact o săptămână în urmă, Curtea Constituțională a respins sesizarea de neconstituționalitate a domnului Președinte Klaus Iohannis pe Legea Bugetului. Totuși proiectul de lege își reia cursul în procedura legislativă pentru că Președintele României a solicitat reexaminarea acestui proiect de către Parlament. Acest aspect nu face decât să îngreuneze buna funcționare a instituțiilor publice care nu au încă buget. Este imperios adoptarea de către Parlament a bugetului pentru anul 2019, deoarece domenii precum sănătatea, educația, dezvoltarea, transporturile, apărarea nu își vor putea implementa programele naționale, menite să contribuie la bunăstarea societății”, a declarat Cobuz. Deputatul PSD de Suceava a spus că în proiectul de buget pentru anul 2019, domeniul sănătății are prevăzut un buget uriaș, de 4,84% din PIB, o creștere cu peste 6 miliarde de lei față de anul trecut. Maricela Cobuz a precizat că cea mai mare parte a bugetului este prevăzut pentru investiții, achiziția de aparatură medicală, consolidări și finalizări de lucrări.

„Plata salariilor personalului medical din România, programele naționale de sănătate, compensarea medicamentelor, funcționarea instituțiilor medicale de stat, toate acestea au nevoie ca bugetul să fie adoptat de către Parlament cât mai repede posibil. Sunt convinsă că sănătatea nu are culoare politică, iar pentru implementarea politicilor care să vină în interesul cetățeanului, trebuie sprijin și implicare din partea tuturor, mai ales din partea Președintelui României.

Numai prin acest mod putem să asigurăm o calitate durabilă a politicilor naționale care să contribuie la dezvoltarea societății spre mai bine”, a încheiat Maricela Cobuz.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating