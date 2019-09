Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a transmis un mesaj elevilor și profesorilor din județ cu ocazia deschiderii noului an școlar 2019-2020. Maricela Cobuz a spus că în calitate de deputat de Suceava are deosebita plăcere de a ura tuturor cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor bun venit în prima zi a noului an şcolar.

„Începutul noului an şcolar este pentru toţi un prilej de bucurie şi de speranţă, pentru unii începutul, iar pentru alţii continuarea şi aprofundarea cunoștințelor. Școala este locul fundamental al dezvoltării noastre, locul în care întâlnim alte persoane, alți prieteni și unde depășim propriile individualități învățând despre comunicare și deschiderea față de cei din jur. Școala înseamnă, în egală măsură, cunoaștere, știință, cultură, morală și respect față de profesori, față de limba română și de marii scriitori români”, a declarat Maricela Cobuz. La începutul anului școlar, deputatul PSD de Suceava și-a exprimat încrederea în dăruirea și competența profesorilor, în buna lor credință și puterea de a da naștere unor personalități, de a oferi modele de viață și profesie pentru toți copiii și elevii. „Copiilor și elevilor le adresez puterea de a birui peste provocările în ceea ce privește competiția și munca, cunoașterea și disciplina, încrederea și speranța.

Fiecare zi din anul școlar este importantă, dar ziua de astăzi este cea mai frumoasă și le doresc să se bucure cu toții de ea, pentru că astăzi au ales să pășească pe drumul cunoașterii, al descoperirilor și formării personale.

Transmit tuturor cadrelor didactice, și elevilor în egală măsură, multă putere de muncă, alegeri înțelepte și reușite pe măsura eforturilor depuse. Mult succes în noul an școlar!”, a transmis Maricela Cobuz.