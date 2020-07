Marina americana mobilizeza 1.629 de rezervisti pentru a sprijini transportul aeronavelor si intretinerea submarinelor in cele patru santiere navale publice care se deschid in luna iulie. Aceasta mobilizare va ajuta la recuperarea intarzierilor inregistrate in intretinerea navelor din cauza pandemiei COVID-19.

In martie au fost autorizate concediile medicale de siguranta

In luna martie a acestui an, Naval Sea Systems Command (NAVSEA) a autorizat concediile medicale de siguranta pentru personalul santierului naval. Masura s-a incadrat in categoria de “risc ridicat” in centrele pentru controlul si prevenirea bolilor si a fost luata pentru a preveni complicatiile extreme legate de virusul COVID-19.

In acest mod a fost indisponibilizata 25% din forta de munca din productie, iar santierele navale nu au reusit sa execute toate lucrarile, ceea ce a intarziat returul navelor in flota.

Rezervistii fac parte din programul SurgeMain

Rezervistii mobilizati in aceasta perioada fac parte din programul de intretinere a flotei de supraveghere marina, sau programul SurgeMain. Infiintat in 2005, SurgeMain incadreaza 2.200 de marinari de rezerva si 240 de ofiteri de rezerva din 75 de unitati. A fost creat pentru a mari forta de munca organica a navelor civile a marinei in perioadele problematice si dispune de suport tehnic si comercial care ii permite sa rezolve imediat problemele din santierul naval.

Marinarii mobilizati vor lucra in santierul naval

Conform declaratiei capitanului Michael P. MacLellan, director national la SurgeMain, marinarii rezervisti sunt electricieni autorizati, montatori de conducte, lucratori in tabla, instalatori, tehnicieni hidraulici, mecanici, masinisti, tamplari, sudori, etc. Multi dintre acestia au experienta in munca la santierul naval si pot lucra fara probleme alaturi de forta de munca civila.

Este prima data cand SurgeMain activeaza rezervisti

“Suntem incantati sa ne mobilizam si sa executam misiunea pentru care ne-am pregatit”, a spuns MacLellan. “Aceasta desfasurare reprezinta o oportunitate valoroasa pentru marinarii nostri. Ei isi vor putea perfectiona abilitatile si, totodata, contribuie la apararea nationala, avand sansa de a primi lectii valoroase care se pot invata doar in perioadele de mobilizare in masa.”

Marinarii tehinicieni rezervisti vor incepe lucru in etape

Rezervistii SurgeMain mobilizati vor ajunge pe santiere in etape, de la inceputul lunii iulie pana in septembrie 2020. Acestia se vor afla sub comanda de mobilizare timp de un an, perioada care poate fi prelungita sau redusa in functie de circumstante.

Santierul naval Portsmouth din Kittery, Main, a primit deja 267 de rezervisti, cel din Norfolk din Portsmouth, Va. a primit 486, santierul naval Puget Sound si instalatia de intretinere intermediara din Bremerton, Wash. au primit 676, in vreme ce santierul naval Pearl Harbor si baza de intretinere Pearl Harbour-Hickam, Hawaii, a primit 200 de rezervisti.

Marinarii au fost alocati in mod metodic

Tom Moore, comandantul NAVSEA, a declarat “Am fost metodici in modul in care am planificat aceasta mobilizare. NU am mobilizat pe nimeni care lucreaza deja in domeniul de intretinere sau de constructie a navei si am plasat oamenii in santierele navale unde au mai lucrat anterior, astfel incat sa existe un factor de confort, atat pentru personalul rezervist, cat si pentru personalul civil de pe santierul naval.”

Marinarii mobilizati vor respecta toate restrictiile impuse de starea de alerta

Odata mobilizati, rezervistii respecta toate restrictiile si protocoalele de calatorie ale Departamentului Apararii legate de minimizarea raspandirii COVID-19. Odata ajunsi pe santier, acestia vor respecta toate politicile specifice, acestea incluzand: efectuarea zilnica a masurilor de autoprotectie, controlul temperaturii inainte de intrarea pe santierul naval, purtarea tuturor echipamentelor de protectie individuale necesare si respectarea masurilor de distantare sociala.

“Aceasta mobilizare va consolida parteneriatul dintre forta de munca a santierului naval si comunitate de rezerva si va contribui la livrarea navelor gata de lupta inapoi in flota” a spus MacLellan.