Îndrăgita solistă de muzică uşoară Marina Voica a revenit în faţa camerelor de filmat, dar nu ca solistă, ci, surpriză, ca actriţă. S-a descurcat perfect în rolul din pelicula „Bucureştiul văzut de sus”, regizată de Andrei Răuţu, unde a fost susţinută de doi artişti de calibru, Elvira Deatcu şi Ştefan Iancu, notează click.ro.

La 48 de ani de când a jucat în pelicula “Ţărmul n-are sfârşit”, a regizorului Mircea Săucan, Marina Voica a acceptat să revină în faţa camerelor pentru scurtmetrajul “Bucureştiul văzut de sus”, în regia lui Andrei Răuţu (34 de ani). Artista a vorbit cu emoţie despre acest proiect, potrivit sursei citate: “Este povestea lui Coni, o bătrână fermecătoare care trebuie să-şi părăsească casa, deoarece familia ei nu mai poate avea grijă de ea. În drum spre casa de îngrijire a bătrânilor, o umbră de vinovăţie începe să-i cuprindă pe cei din familia ei pentru ce urmau să facă. Această ofertă a venit anul trecut în primăvară şi mi-am zis că ia uite ce propunere primesc eu acum la bătrâneţe. Am mai cochetat cu camerele de luat vederi şi am mai apărut într-un film şi în emisiuni de varietăţi. Însă, de data aceasta, este un rol care seamănă cu mine, am început şi eu să uit, sunt deja în vârstă. Mi-a plăcut ce am făcut acolo şi Andrei, regizorul, mi-a spus că m-a văzut la alte probe pe care le-am dat pentru rolul din «La Gomera», filmul lui Corneliu Porumboiu”.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/joc-rolul-bunicii-pe-care-familia-o-duce-la-camin