Mario Joy aduce in atentia fanilor un nou single intitulat „King” in colaborare cu Anda Adam. Videoclipul este realizat de Richard Stan, iar povestea este una despre lupte si pariuri ilegale a carei gazda este insusi Mario Joy.

Link video: https://youtu.be/EfaPTHfck7A

„King” apare la aproximativ doi ani de la lansarea hitului internațional ”California”, care i-a adus artistului locul 1 în topurile radiourilor din peste 20 de țări precum Rusia, Turcia, Bulgaria și multe altele din Europa de Sud-Est, locul 3 în topul audiențelor radio și TV din România, zeci de milioane de vizualizări pe Youtube, un important contract cu Ultra Records/Sony Music și lista poate, bineînțeles, continua.