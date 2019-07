Cu doua trofee internationale primite in ultimele doua luni in New York si Cipru pentru „Best uprising international artist”, Mario Joy se poate lauda cu un ultim album de succes intitulat „Gemini”. Albumul are 14 piese, iar astazi extrage un nou single pe nume ‘I wish’, video filmat la New-York de regizorul Richard Stan.

Artistul se apropie de 2 milioane de fani pe Shazam, Facebook si alte retele sociale, „California” fiind cel mai de succes single al sau. Aceeasi piesa a fost nominalizata pentru coloana sonora a filmului „Fast & Furious”, a tinut locul 1 la radiouri din majoritatea tarilor din Europa de Sud Est si Asia, fapt ce i-a adus zeci de concerte in afara tarii.