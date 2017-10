Mario Joy a facut o surpriza fanilor si a lansat noul sau single in cadrul evenimentului Media Music Awards”. Piesa se intituleaza sugestiv „Gotta make money” si face referire la cat de mult trebuie sa muncesti in ziua de astazi pentru ati realiza visul. Artistul se pregateste pentru filmarea videoclipului, iar ca bonus a lansat si varianta tropical.

Cu totii stim succesul inregistrat cu hitul „California” ce a doborat orice record in materie de difuzari radio/Tv ale unui artist la inceput de cariera. Mario Joy are 1,3 milioane de fani pe SHAZAM, zeci de milioane de vizualizari pe youtube si locul 1 in multe tari din Europa de Sud-Est, Rusia, Turcia, etc.

Varianta originala:

https://www.youtube.com/watch? v=hMNV99YEmhg

Varianta Tropical:

https://www.youtube.com/watch? v=0ozG9hLSZ3E