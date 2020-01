Mario Joy lanseaza videoclip la noul single „Alone”, piesa fiind extrasa de pe ultimul „EP” intitulat „Focused”. Experienta s-a intamplat in mare parte la munte si avem declaratia lui Mario Joy mai jos:

„Piesa povesteste despre o relatie ajunsa la final, in care chiar daca mai exista sentimente nu se mai poate face nimic… soarta pare sa nu ii vrea impreuna. La filmari a fost frumos si greu in acelasi timp, am filmat pe munte la -5 grade fiind necesar sa joc un rol. A fost prima experienta de acest gen si imi doresc sa va placa ce a iesit.”

Ascultare pe Youtube: https://youtu.be/ketKhuUbCvw

Mario Joy are un an special atat pe plan profesional cat si pe cel personal. Anul 2020 semnifica implinirea a 5 ani de proiect, timp in care a facut 2 albume si 1 EP, piesele lansate au adunat peste 200 milioane de vizualizari, cautate pe Shazam de peste 2 milioane si semnate la case de discuri dintre cele mai mari din lume. In tot acest timp a castigat si 3 premii internationale la New York si Cipru.

Pe plan personal Mario Joy sau pe nume, Marius Nicula se insoara, are nunta la jumatatea acestui an.