Miercuri, 26 februarie, de la ora 19.00, la Librarium TNB (Bulevardul Nicolae Balcescu 2, Bucuresti), Marius Albert Negut va fi invitatul Clubului de lectura „Literatura pe tocuri”, cu prilejul lansarii romanului Cerberus, recent aparut in colectia „Ego. Proza” a editurii Polirom.

Invitati, alaturi de autor:

Camelia Cavadia

Oliviu Craznic

Un eveniment organizat de:

Blogul Literatura pe tocuri

Editura Polirom

Partener: Librarium TNB

„Desi numele acestui roman trimite cu gindul la mitologia greaca, povestea lui Marius Albert Negut este una cit se poate de actuala si posibila. Cu precizie si vadita aplecare spre detaliu, autorul ne arata o lume ale carei caverne par sa inghita tot ceea ce inseamna puritate, inocenta, naivitate. Astfel, cel mai negru scenariu pe care si-l poate imagina un parinte prinde viata si, odata declansat, lasa portile Hadesului larg cascate. Insa iubirea parinteasca n-are limite si transcende timpul si spatiul, pornind intr-o misiune de salvare ce pune intregul univers in miscare. Cerberus este o calatorie in Infern la capatul careia ramii cu spaima unei amenintari ce va plana mereu deasupra lumii.” (Camelia Cavadia)

Marius Albert Negut (n. 22 ianuarie 1976) – prozator si publicist roman. A debutat in 2016, la editura brasoveana Libris, cu romanul Ingeri rataciti (distins in 2017 cu Premiul Special al Concursului National de Creatie Literara „Vasile Voiculescu”). Al doilea roman al autorului, Inocenta pacatului, a aparut in 2017, la aceeasi editura. In 2018 a publicat romanul Din alta viata. Jurnal de copil, urmat, in 2019, de Din alta viata. C.V. de Golan.