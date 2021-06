Încurcate sunt căile dragostei! La patru luni de la divorțul de Oana Roman, Marius Elisei face o declarație neașteptată! Fostul soț al Oanei își dorește împăcarea și susține că o iubește la fel de mult în continuare, notează click.ro.

În urmă cu patru luni, Oana Roman și Marius Elisei anunțau că nu mai formează un cuplu și că au decis să păstreze o relație apropiată doar de dragul fiicei lor. Se pare că timpul l-a determinat pe Marius să își schimbe părerea și să analizeze mai bine întreaga situație. Fostul soț al Oanei a făcut câteva mărturisiri neașteptate, la AntenaStars. „La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/marius-elisei-spera-la-impacarea-cu-oana-roman-am-iubit-o-si-o-iubesc-continuare