Foresta Suceava ocupă la finele anului 2017, după 21 de etape disputate în Liga a II-a de fotbal, locul XVII în clasament cu 20 de puncte, la egalitate cu CS Baloteşti şi Metaloglobus Bucureşti. Gruparea suceveană ar fi trebuit să aibă 21 de puncte, dar a pierdut la „masa verde” punctul obţinut din remiza de la CS Afumaţi.

Deşi acel punct nu s-a pus, totuşi vom trece cele două goluri marcate în acel meci în clasamentul golgheterilor echipei Foresta Suceava. După un început în care a încasat goluri la greu, formaţia suceveană şi-a revenit şi pe final a realizat câteva rezultate deosebit de importante cum ar fi victoriile de pe terenurile echipelor ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu şi Ştiinţa Miroslava. Venirea la conducerea tehnică a antrenorului Florentin Petre a dinamizat jucătorii suceveni şi a adus speranţe în inimile suporterilor bucovineni.

Foresta Suceava are în clasament marcate 21 de goluri, normal, fără cele două marcate în partida cu CS Afumaţi. Cele 21 de goluri au fost marcate de Marius Matei, 6, Renquin, 5, Cerlincă, 3, Bosânceanu, 2 şi Coroamă, Acolatse, Chalabi, Stănescu şi Masella câte unul. Deşi iubitorii fotbalului din Suceava l-au privit cu neâncredere pe Marius Matei la revenirea la echipă, acesta a demonstrat pe teren că este principalul pericol pentru porţile adverse. El a înscris opt goluri, dacă le punem şi pe cele două marcate la Afumaţi. Renquin şi Cerlincă sunt doi mijlocaşi de inspiraţie care au simţul porţii şi au fost deosebit de utili pentru Foresta Suceava. În acest clasament al golgheterilor suceveni îmbucurătoare este apariţia foarte tânărului Robert Bosânceanu care a înscris de două ori şi pe care se poate pune bază. Să sperăm că anul viitor clasamentul golgheterilor suceveni va fi mai bogat şi echipa Foresta se va salva de la retrogradare.