Marius Moga și Bianca Lăpuște au grijă ca fetița lor să aibă parte de cea mai bună educație, chiar ei fiind modelul perfect în față Mariei, care vrea să urmeze întocmai acțiunile părinților ei.

Astfel, când vine vorba de centura de siguranță, de explicațiile despre culoarea semaforului, Marius Moga și Bianca Lăpuște spun în declarația din cadrul proiectului “Ora De Educație Rutieră”: “Maria are o problemă cu scaunul pe care trebuie să stea și cu centura. Așa că începem să îi arătăm. Uite, mami are centură, tati are centură, dacă e bunica alături de noi, bunica are centură. Și Maria trebuie să aibă centură, dacă nu, mașina nu pornește. Suntem foarte atenți la semafor, de mică trebuie să știe că la culoarea verde traversăm și la roșu stăm”.

Chiar unul dintre citatele celebre ale lui Albert Einstein spune că “Puterea exemplului nu este doar o formă de educaţie, ci este SINGURĂ.”

Link video: https://www.facebook.com/Oradeeducatierutiera/videos/2026566540947143/

Mai mult astăzi s-a încheiat proiectul „Ora de Educație Rutieră” în Sectorul 2, ediția a IV-a, iar pe 12 februarie încep orele în Sectorul 3.