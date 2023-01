Pe Aeroportul Suceava sînt operate acum toate cursele prevăzute în programul de zbor. Asta după marile probleme provocate de ceață în ultima săptămînă, cînd zborurile au fost anulate sau redirecționate. Într-un mesaj transmis de directorul aeroportului, Ioan Măriuța, acesta mulțumește pasagerilor pentru înțelegerea situației, precum și companiilor de zbor pentru că au luat toate măsurile conform regulamentelor internaționale în vigoare și pentru rerutarea și asigurarea transferului pasagerilor pe cele mai apropiate aeroporturi. În mesaj se mai arată: „Am făcut față unei situații fără precedent în care preocuparea noastră, a tuturor, a fost securitatea pasagerilor”.

