Se pare ca Facebook se confrunta cu noi critici din partea unui fost director. Conform celor detaliate de CNBC in cadrul Conferintei de Coliziune din Toronto, opinia fostului sef al securitatii Facebook-ului, si anume Alex Stamos, este ca Mark Zuckerberg ar trebui sa renunte la o parte din controlul pe care il detine in prezent, sa renunte la functia de CEO Facebook si sa angajeze pe altcineva.

Alex Stamos isi exprima indoielile

Se pare ca Alex Stamos pune la indoiala puterea pe care Mark Zuckerberg a acumulat-o, chiar daca exista un “argument legitim pentru aceasta” si ca, daca ar fi in locul lui Zuckerberg, ar angaja un nou CEO pentru Facebook. El mai sustine ca ar fi mai bine ca Zuckerberg sa se poate concentra pe doar pe produs, acesta fiind pasiunea lui. Totodata, el a sugerat ca Brad Smith, presedintele Microsoft, ar fi un bun CEO pentru Facebook.

Reactiile fostilor angajati

In ceea ce priveste ideea de spargere a companiilor mari de retele de socializare, cum este si Facebook, in alte companii mai mici, solutia propusa nu ar rezolva problema ci doar ar genera alte companii, mai mici, cu aceleasi probleme fundamentale.

Aceasta nu este prima data cand Facebook si Zuckerberg se confrunta cu reactii din partea fostilor angajati si cu acuzatia ca Facebook-ul capata din ce in ce mai multa putere si influenteaza tot mai mult societatea. La inceputul lunii mai, cofondatorul Chris Hughes a propus chiar desfiintarea Facebook si instituirea unei supravegheri guvernamentale solide. Raspunsul lui Zuckerberg pentru Hughes a fost ca spargerea Facebook-ului nu ar fi de folos nimanui.

Mark Zuckerberg propune idei noi pentru Facebook

Toate aceste reactii vin si pe seama declaratiilor pe care Mark Zuckerberg le-a facut cu aproape o luna in urma, cand a declarat ca se angajeaza sa schimbe compania, viata privata devenind pilonul definitoriu in extinderea retelei sociale care este in continua desfasurare. El a mai anuntat ca Facebook va trece de la News Feed si postari publice catre o platforma de comunicatii care se concentreaza asupra vietii private.

Totodata el a prezentat un design nou al aplicatiei sale, mult mai curat si mai putin aglomerat, concentrat pe grupuri si evenimente, unul din scopuri fiind unificarea Instragram, Messenger si WhatsApp

Zuckerberg a mai declarat ca in prezent Facebook are o idee clara despre directia pe care o va lua. “Nu este vorba doar despre un nou produs. Este si o schimbare majora in modul in care conducem aceasta companie. Credem ca, pentru viitor, oamenii doresc o platforma sociala axata pe confidentialitate… Cred ca daca vom construi un serviciu interoperabil complet criptat, vom aduce o contributie importanta societatii…”