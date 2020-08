Sunt tot mai multe companii care cauta strategii eficiente pentru cresterea vanzarilor si a veniturilor in aceste momente dificile. Este clar ca pastrarea clientilor existenti este esentiala, dar se doreste si atragerea celor noi pentru a asigura un echilibru in fluxul veniturilor. Companiile B2C si B2B, din cauza costurilor inregistrate cu metodele de crestere a numarului de clienti, sunt nevoite sa gaseasca noi modalitati pentru a-si spori veniturile fara sa depuna munca suplimentara. De aceea, tot mai multe companii au in vedere ideea de marketing afiliat ca metoda de diversificare a fluxurilor de venit.

Iata cateva modalitati prin care marketingul afiliat poate fi o solutie pentru salvarea afacerilor in conditiile actuale.

Marketingul afilia poate genera clickuri intr-un mod mult mai putin costisitor

Derularea unui program de marketing afiliat este una dintre cele mai usoare modalitati de a creste nivelul de constientizare a unui brand fara a investi foarte mult in promovare. Astfel, daca ai 25 de afiliati in program si fiecare iti promoveaza produsele, vei beneficia de publicitate care va ajunge la sute de persoane. Toate aceste afisari ale brandului si produselor tale, daca ar trebui sa le platesti, ar costa destul de mult si, totodata, ar trebui sa le faci singur. Mai mult, chiar daca platesti pentru a creste numarul de impresii, nu poti avea garantia unei reactii pozitive.

Dupa ce a analizat miliarde de cautari pe dispozitivele mobile, Spark Toro care se ocupa cu cercetarea de piata si ofera informatii despre audienta, a constatat ca anunturile platite au generat rate de click de numai 11.38%, iar cautarile organice au generat 26.68% clickuri.

Cu un program de afiliere, asadar, se pot genera mai multe clickuri fara a fi necesare investitiile semnificative in reclame platite. Se va plati doar un comision catre marketerul afiliat, dar acesta este destul de mic.

Marketingul afiliat iti asigura trafic directionat

Cresterea traficului catre site-ul tau este important si, totodata, o provocare. Rezultatele cautarilor organice sunt conditionate de SEO, iar metodele de marketing folosite influenteaza foarte mult numarul acestora. Totodata, iti doresti un trafic cat mai bun catre site si sa atragi cat mai multi vizitatori noi.

Lucrand cu afiliati care inteleg industria si nisa ta de activitate, vei obtine un trafic redirectionat favorabil afacerii tale. Acest trafic este asigurat si intretinut de afiliatul tau, indiferent daca vizitatorii cumpara sau nu, ceea ce iti asigura promovarea brandului.

Marketingul afiliat te poate ajuta in castigarea clientilor fideli

Munca de a atrage clienti noi este realizata atunci cand se fac achizitii prin programul de afiliere. Astfel, marketingul afiliat poate atrage mai usor noi clienti pe care il poti fideliza prin campanii pe e-mail. Poti eticheta clientii afiliati separat pentru a derula campanii speciale pentru ei pentru a-i fideliza pe termen lung.

Marketingul afiliat inseamna SEO crescut

SEO-ul tau poate fi puternic influentat de marketingul afiliat si de backlink-urile pe care le obtii prin intermediul postarilor pe blogul afiliat sau in social media. Datorita faptului ca afiliatul iti promoveaza produsele si linkurile catre acestea, motoarele de cautare iti vor imbunatati clasamentele pe baza acestor backlink-uri si a relevantei.

Acest lucru poate fi extrem de eficient si profitabil daca lucrezi cu filiale performante care iti asigura audienta mare prin distribuirea postarilor cu link-uri catre produsul sau brandul tau.

Prin marketing afiliat castigi parteneri loiali

Firmele de afiliere cauta asocieri cu programe de plata de top si vor continua colaborarile eficiente care genereaza vanzari si venituri suplimentare pentru toate partile implicate. Asigura-te ca programul tau de afiliere ofera un potential de castig suficient si un comision solid. In acest mod ai garantia ca vei beneficia de colaborari pe termen lung care iti vor creste veniturile in viitor.

Marketingul afiliat este un mod usor de a crea noi fluxuri de venituri si de a-ti salva afacerea in conditiile actuale. Totodata, este o solutie pe termen lung pentru business-ul tau si necesita timp, atat pentru dezvoltarea programelor personalizate, cat si pentru a genera venituri din afiliere. In ambele cazuri, insa, cu o investitie minima, marketingul afiliat poate fi un mod eficient de a-ti salva afacerea si a te relansa odata cu inceperea revenirii economice la nivel global.