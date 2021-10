Marșul Iași Pride va avea loc astăzi, 1 octombrie, începând cu ora 17:00 și având ca punct de start Casa de Cultură a Studenților din Iași. Evenimentul este organizat de Asociația Rise OUT în baza dreptului fundamental la liberă întrunire și asociere, pe care comunitatea LGBTQ și-l exercită sub protecția Constituției României. Rise OUT, în calitate de organizator, a depus toate eforturile pentru cooperarea cu Primăria Municipiului Iași, și a primit incluziv un aviz favorabil în cadrul Comisiei de Avizare a adunărilor Publice a primăriei. În baza acestui aviz, Poliția și Jandarmeria Iași au fost notificate, s-au întâlnit cu organizatorii și au confirmat că vor asigura protecția participanților la eveniment. Refuzul Primarului Mihai Chirica de a semna protocolul de organizare a Iași Pride este ilegal. Fapta acestuia constituie un abuz în serviciu motivat de discriminare pe criteriul orientare sexuală, faptă pedepsită de articolul 297 alineatul 2 al Codului Penal. Asociația Rise OUT, cu sprijinul Asociație ACCEPT, va depune astăzi o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Marșul Iași Pride se va desfășura astăzi, conform noilor reglementări în vigoare legate de situația pandemiei COVID-19, cu un număr maxim de 100 de persoane, pe traseul Casa de Cultură a Studenților Iași – Bulevardul Independenței – Str. Elena Doamna – Str. Anastasie Panu – Piața Palatului Culturii.

Participanții sunt rugați să completeze formularul online pentru participarea la eveniment și să respecte măsurile de igienă și distanțare fizică pe toată durata evenimentului. Sunt obligatorii:

purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura de către toți participanții și pe toată durata evenimentului;

prezentarea adeverinței de vaccinare (la cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare) SAU a certificatului verde;

dovada unui test RT-PCR negativ efectuat în urmă cu maximum 72 ore SAU test ANTIGEN rapid efectuat în urmă cu maximum 24 de ore.

Organizatorii Marșului Iași Pride fac apel la autorități să respecte fără discriminare legislația în vigoare pentru organizarea adunărilor publice și să dea dovadă de responsabilitate atunci când lansează comunicări în spațiul public.

Cosmin Grădinariu, organizatorul Iași Pride:

„Ne aflăm la prima ediție a Marșului Iași Pride, eveniment care va contribui pe termen lung la dezvoltarea orașului nostru ca oraș european în care sunt respectate drepturile tuturor ieșenilor. Respectăm drepturile tuturor, inclusiv drepturile religioase, iar intenția marșului Iași Pride 2021 este aceea de vizibilitate a comunității și persoanelor LGBTQ, adesea marginalizate de autorități și nedreptățite de legislația națională.

Misiunea autorităților publice locale este aceea de a se asigura că toți cetățenii au acces la servicii de sănătate, că spitalele dispun de tot ce este necesar pentru a face față valului uriaș de pacienți, mai ales în contextul numeroaselor tragedii umane care se petrec în plină pandemie COVID-19, și nu să împiedice desfășurarea unei adunări publice pașnice, organizate conform legii, precum Marșul Iași Pride.

Condamnăm gestul politic iresponsabil al Primarului Mihai Chirica care a lansat informații false în spațiul public în cursul serii de ieri și oferim publicului o serie de lămuriri necesare:

1. Cererea pentru organizarea unei adunări publice a comunității LGBTQ din Iași a fost depusă încă din 31 august 2021, nu așa cum minte primarul în 30.09.2021.

2. Primăria nu poate aviza o solicitare a Bisericii Curelari apărută între timp pentru că nu s-ar încadra în termenul de 48 de ore prevăzut de lege. Organizatorii de evenimente programate au obligația să notifice adunarea publică cu minim 2 zile înainte de organizare. Altfel, este vorba de un protest spontan. Gestul Bisericii Curelari constituie o încercare de a manipula legislația privind adunările publice în vedere organizării a două evenimente în același timp și spațiu, lucru interzis de lege.

3. La ședința operativă pe care am avut-o ieri dimineață la Jandarmerie s-a discutat acest aspect și ni s-a confirmat că nu mai există încă o manifestare aprobată de primărie la data, locul și ora la care se desfășoară Iași Pride.

4. Primarul nu a semnat aprobarea marșului, fapt comunicat în afara termenului legal de 72 de ore de la depunerea cererii de către organizatori. Acest refuz este un abuz în serviciu motivat de discriminare, faptă penală pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Conform dispoziției nr. 960 emise de Comisia de Avizare a Adunărilor Publice a Primăriei Iași, privind aprobarea solicitării Asociației Rise OUT referitoare la desfășurarea Marșului Iași Pride 2021, confirmăm derularea evenimentului azi, 1 octombrie, începând cu ora 17:00, punctul de întâlnire al participanților fiind la Casa de Cultură a Studenților Iași.”

Firul evenimentelor

La data de 31.08.2021 Asociaţia Rise OUT a transmis, potrivit Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, prima notificare către Primăria Iaşi, în vederea organizării evenimentului Ride for Pride pentru data de 30 septembrie. La data de 08.09.2021, Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de la nivelul Municipiului Iaşi a respins solicitarea organizaţiei LGBTQ, pe motiv că în perioada 11 septembrie – 01 octombrie 2021 pe traseul indicat se mai organizează încă două evenimente, «Bun venit la UAIC», organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, respectiv Festivalul Familiei, organizat de Mitropolia Moldovei. Având în vedere că această Comisie de avizare a respins solicitarea Rise OUT de a organiza adunarea publică Ride for Pride, fără o discuţie prealabilă cu organizatorul evenimentului, la data de 10.09.2021 Rise OUT a transmis o revenire către Primăria Iaşi pentru organizarea unei noi comisii pentru a găsi împreună cele mai bune alternative pentru organizarea evenimentului. Primăria Iaşi nu a oferit vreun răspuns la revenirea Rise OUT, astfel că organizatorii au decis să transmită o nouă notificare la data de 20.09.2021, pentru organizarea Marşului Iaşi Pride. La data de 23.09.2021, organizatorii au fost prezenţi în Comisia de avizare, ajungând la un acord asupra traseului şi a modalităţii de desfăşurare a adunării publice. Cu toate că există avizul favorabil al Comisiei, iar la data de 29.09.2021 a fost transmisă o dispoziţie de aprobare pentru desfăşurarea Marşului Iaşi Pride, Primarul Mihai Chirica a semnat « Refuz ». Este important de menţionat însă că la data de 30 septembrie, cu o zi înainte de Marşul Iaşi PRIDE, a fost aprobat Marşul Tinereţii al Asociaţiei Tineretului Ortodox Român.

Art. 297 Cod Penal

„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.”