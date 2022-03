Animație mare astăzi în orașul Vicovu de Sus. Și asta pentru că aici a avut loc a cincea ediție a ”Marșului pentru viață” care a adunat peste 1.000 de participanți în majoritatea elevi ai Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” din localitate însoțiți de cadre didactice, preoți, oficialități locale. Coloana în fruntea căreia s-a aflat primarul orașului, Vasile Iliuț, s-a deplasat pe traseul Liceul ”Ion Nistor”- Școala generală nr.1. Participanții care au purtat pancarte cu mesaje precum ”Pro-Dragoste”, ”Pro-Viață”, ”Împreună” dar și steaguri tricolore au scandat pe tot traseul ”Cine e cu noi strigă viață” și ”Pentru viață, pentru familie, pentru femeie, stop avort!”. De fapt, marșul și-a propus să conștientizeze valoarea fiecărei vieți umane, participanții atrăgând atenția asupra importanței rolului mamei, al familiei și al iubirii. La Școala generală nr.1 coloana a fost întâmpinată de elevi și cadre didactice cu flori și porumbei din hârtie, ca simbol al iubirii și păcii. Pe terenul de sport al școlii copiii au prezentat momente artistice nu înainte însă ca oficialitățile să tansmită mesajele acestei acțiuni. De față au fost prezenți părintele Dosoftei Dijmărescu, exarhul cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și sufletul acestei acțiuni, profesorul de religie Vasile Schipor.

”Sunt onorat stimată asistență să fiu în fața dumneavoastră pentru cea de-a cincea ediție a ”Marșului pentru viață” acum în anul 2022 când am scăpat de pandemie. E atît de frumos că tineretul e aici și în număr atât de mare. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat, mulțumesc domnilor directori, că sunteți aici pentru viață, mulțumesc prea sfinției sale, mulțumesc domnului profesor Vasile Schipor care nu s-a dat bătut și a făcut posibil acest marș. Mulțumesc în primul rând Bunului Dumnezeu pentru viața pe care ne-a dat-o, mulțumesc în al doilea rând părinților noștri care au făcut posibilă viața noastră să apară în lume asta, mulțumesc tuturor care vă implicați ca viața să fie primordială, să fie triumfătoare începînd de la sport, de la ce consumăm. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că la Vicovu de Sus avem atâta tineret și asta pentru că prețuim viața”, a transmis primarul Vasile Iliuț.