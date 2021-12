Voluntar la orice vârstă nu este doar o idee, ci un mod de existență pentru mulți semeni de-ai noștri care îmbracă această vocație. Documentarul „Martorul 78”, care prezintă o serie de interviuri energizante și antrenante despre viața de voluntar în comunitățile vulnerabile din România, evidențiind și configurația unui model de dezvoltare civică prin pasiune, dragoste și nu în ultimul rând, curaj, va putea fi vizionat în premieră națională pe Digi Life, în data de 23 decembrie, de la ora 22:00.

Implicarea la modul necondiționat, pasiunea pentru proiectele care au un impact crescut în comunități, reprezintă pilonii voluntariatului. „MARTORUL 78” face parte din seria de documentare sociale care abordează teme sensibile ale societății românești difuzate pe Digi Life.

„Voluntariatul e o bucurie, o mare salvare”, se confesează Ileana Dana Marinescu, voluntar senior la Fundația Regală Margareta a României, de profesie artist vizual, mentor în cadrul programului național Tinere Talente. ”Ședințele de mentorat sunt, din punctul meu de vedere, benefice ambelor părți. Energiile interferează și anume: tinerețea, curiozitatea, dorința de împlinire și înțelepciunea maturității, experiența. Aceste întâlniri, cu discuții interesante, cu multe întrebări ale frământărilor realiste și a răspunsurilor date de mine, întotdeauna într-o cheie optimistă, duc la o apropiere benefică între generații, la dezlegarea unor semne de întrebare inerente”, a declarat Ileana Dana Marinescu.

În continuarea acestei emoționante mărturisiri putem desprinde esența voluntariatului care se naște din pasiunea pentru educație și dragostea pentru copii.

„Criteriul care stă la baza voluntariatului este responsabilitatea provenită din muncă. Această activitate derivă din respect și se îmbină cu comunicarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj și încredere”, subliniază Agatha Toma, reprezentant Asociația de Profesie Om.

„Ce mă face să continui sunt beneficiarii, respectiv copiii, precum și faptul că sunt atât de mulți oameni care au devenit dependenți de ce ceea ce fac prin Our Big Day Out. Sunt oameni care an de an își iau liber de la birou, unii vin chiar din diferite orașe pentru a participa la acțiuni. Sunt oameni care își atrag propriile comunitățile în acest proiect și care au adus o mică schimbare în viața celor pe care i-au întâlnit. Atunci când te afli în fața unui om care are nevoie de ajutorul tău și datorită ție omul acela zâmbește, cu ochii înlăcrimați, e extraordinar”, Alexandra Tânjală, fondatoarea Our Big Day Out.

„Voluntariatul aduce beneficii atât persoanelor care au nevoie de sprijin, cât și voluntarului în sine. Odată cu voluntariatul îți poți face prieteni noi și poți vedea realitatea cu alți ochi. Simt că am făcut ceva folositor după ce am lucrat cu acești copii”, explică Erika Mihalache, voluntar la 16 ani la Clubul de Voluntariat Smiles & Hugz.

În ceea ce privește relația dintre voluntar și copii, beneficiile sunt de ambele părți, la fel și sentimentul de apreciere, rezultatele și nu în ultimul rând, bucurie. „Primesc iubire din partea lor, admirație, ajutor și bucurie, asta dacă bucuria poate fi considerată un beneficiu, atunci avem foarte multă bucurie”, adaugă Ileana Dana Marinescu.

Voluntariatul oferă o gamă variată de instrumente necesare implicării sociale, transformându-se într-un model de dezvoltare civică pentru toate comunitățile. „Voluntarii sunt prezenți în viețile copiilor. Împreună se realizează tot felul de ateliere și activități și învață să se integreze în societate. Un aspect frumos ar fi faptul că mulți copii care au crescut aici cu ajutorul nostru vin în prezent și fac activități cu cei mici”, apreciază Bianca Bulai, Asociația SOS Satele Copiilor.

