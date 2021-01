Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au ajuns din nou în fața judecătorilor, astăzi, la prânz. La

Judecătoria Sectorului 6 are loc un nou termen privind audierea martorilor, în procesul de custodie al celor doi copii pe care aceștia îi au împreună. La acest nou termen au fost audiați doar martorii Claudiei Pătrășcanu, martora lui Gabi Bădălău, menajera lui, fiind în catantină. Instanța a dat o nouă amânare în proces. Următorul termen a fost stabilit pentru luna martie, potrivit click.ro.

UPDATE:

La ieșirea din tribunal, Gabi Bădălău a dezvăluit jurnaliștilor că Pătrășcanu a fost pe punctul de a fi dată din nou afară din sala de judecată și chiar amendată. Bădălău a făcut următoarele declarații. “Nu s-a decis nimic, s-a amânat. Voia să facă circ. Au fost audiați doar martorii doar din partea ei. O să mă aduc la Agigea mâine, la ziua copilului, e dreptul meu câștigat în instanță”, a declarat acesta, potrivit Antena Stars, citează click.ro. Bădălău a făcut ieri la INML testul anti drog, însă instanța nu a solicitat rezultatul acestuia.

Andreea Bănică a fost citată ca martoră în proces din partea Claudiei Pătrășcanu. “ O cunosc de o viață pe Claudia, eu am luat-o de acasă atunci când a fost dată afară din casă. Mi-ar fi plăcut să fiu lăsată să vorbesc mai mult în sala de judecată. Susțin toate mamele din lumea asta, țin mult la acești copii, de aceea am venit azi aici. Știu ce înseamnă să nu ai copiii lângă tine, sunt mamă. Când am luat-o de acolo era în ultimul hal, foarte slăbită, plângea în hohote! Nu sunt o persoană mincinoasă, sunt un om onest, corect. Am fost întrebată doar ce s-a întâmplat în ziua în care a fost dată afară din casă. Exact așa mi-a zis: «blondo, m-a dat afară din casă!» M-am dus acolo și am luat-o. Ea suferea de un an de zile, a vrut să ascundă prietenilor ei. Ea nu a vrut sa facă circ. Ma bucur ca am putut s-o ajut”, a declarat Andreea Bănică la ieșirea din sala de judecată, potrivit Antena Stars.

