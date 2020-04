Mărturia unei sucevence căreia i-a murit tatăl la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava după ce s-a infectat cu COVID-19 este cutremurătoare. Solonaru Andreia a găsit puterea să povestească momentele prin care a trecut ea și familia ei pe grupul ”mărturii COVID-19” care a fost înființat pe facebook strigând din răsputeri să fie luate măsuri urgente până nu e prea târziu pentru alții. Iată postarea:

”Am găsit puterea să scriu acestui grup din propria experiență, așa cum am trait-o zilele acestea, care au fost un adevărat coșmar. Totul a inceput sâmbătă 28 martie când tatălui meu in vârstă de 74 de ani i s-a făcut rău acuzând insuficiență respiratorie , frisoane, el suferind de mai multe afectiuni cronice(diabet zaharat , bronho pneumonie cronica si cancer la vezica). La ora 17 a sunat mama disperată la salvare care a ajuns la 22:30 preluandu-l si ulterior a ajuns pe secția de infecțioase a Spitalului Județean Suceava. O asistenta a sunat-o pe mama de pe telefonul tatei și i-a spus să nu il mai sunam că are aparatul de respirat și ne va suna ea. Toată ziua de duminică am incercat sa sunam, telefonul lui era inchis iar la spital nu raspundea nimeni. Am intrat in panică iar orele de asteptare au fost ingrozitoare. Seara, mama a primit un semn de la tata care abia vorbea spunandu-i că se simte mai rău ca dimineata. Luni asteptarea a fost și mai apăsătoare , niciun semn despre starea lui. O verișoara care lucrează acolo si care se află in izolare acasa a rugat o colegă să afle ceva de starea lui de sanatate din moment ce nimeni nu ne suna. La ora 15.00 a sunat-o sa-i spună că tata decedase la 10:30. Din acea clipă am ieșit fugind din casă alergând spre morgă să mi se confirme. La 16.00 era deja închisă și tot ce aveam de făcut era sa aștept până dimineață la 8.00 când se deschidea. Toată familia mea e in izolare acasă, celelalte rude sunt departe, singură a trebuit să rezolv totul, luând legătura cu ele prin telefon ajutandu-ma enorm si așa. La morgă priveliștea e cumplită, mașini de pompe funebre așteptând să preia morții pe bandă rulantă. Am fost chemată la identificare nu înainte să fiu echipată cu boneta si costum de protecție. O secundă l-am văzut când i-au deschis fermoarul de la sacul negru, a fost introdus in sicriu, sigilat si infoliat urmând calea cimitirului, acolo unde l-am ingropat imediat ce am ajuns pe la 11.00. La 12.00 s-a tinut slujba de înmormântare unde am fost singurul membru prezent, abia la 13.00 a ieșit adeverința de inhumare. Totul a fost pe repede inainte, nici să jelesc n-am avut timp. La întrebarea: care a fost cauza decesului? ni s-a raspuns(eram mulți acolo) că indiferent de ce s-au internat ,spitalul fiind focar, toți ies cu Covid 19, este ordin. Durerea cea mai mare e că dacă nu aflam ceva de starea lui, nimeni nu ne-ar fi anunțat nici in ziua de azi. Sunt total depășiți de situație, nu au personal medical nici care să vadă de starea lor, nici care să anunțe rudele că nu mai sunt in viață. Nu-mi imaginez ce-a fost in sufletul lui in ultimele clipe de viață, ce-a văzut acolo doar el stie iar cei rămași să-l jelim, cu mari semne de întrebare. Sper din tot sufletul să nu mai fie nimeni in situația mea și a celorlalti , să fie luate măsuri urgente până nu e prea târziu pentru alții!”