La două săptămâni de când Alexandra Stan a făcut acuzații grave la adresa lui Cătălin Măruță, anunțând, supărată, că pentru nimic în lume nu va mai merge la el în emisiune, prezentatorul a ieșit public cu răspunsul. Nu se consideră vinovat cu nimic, dimpotrivă, o amenință pe artistă cu un proces în instanță, potrivit click.ro.

Inițial, Măruță nu a răspuns acuzațiilor. A făcut-o joi, în emisiunea sa de la PRO TV. „Am dorit să lămuresc astăzi, în cadrul emisiunii, o situație care devenise ingrată. Și, potrivit reacțiilor ulterioare, bine am făcut. Este vorba despre atacul fără sens al Alexandrei Stan la adresa mea și a colegilor mei. Inițial, doream să-i răspund săptămâna trecută, atunci când a fost difuzat episodul din podcastul lui Damian Drăghici, în care Alexandra Stan susținea că i-am pus întrebări nepotrivite, legate de o eventuală sarcină, sugerând că aveam cunoștință că suferă de o afecțiune care nu-i permite să rămână însărcinată. Ei bine, nu știam de problema ei medicală, nici eu, nici vreun coleg din redacția „La Măruță”. Nu am răspuns atunci pentru a preveni posibile interpretări cum că aș vrea să promovez sezonul care urma să înceapă. Am răspuns astăzi spontan și cât se poate de sincer, prezentând imagini din care – sper să fie limpede pentru toată lumea – să reiasă cum au stat lucrurile de fapt. Adevărul trebuia spus!”, a scris Cătălin Măruță pe Instagram, în dreptul declarației video din emisiune, potrivit sursei citate.

Conform prezentatorului tv, lucrurile au stat cu totul altfel și o întreabă pe Alexandra de ce nu a reacționat în momentul în care a deschis subiectul sensibil, ci s-a purtat firesc, ba chiar a intrat în jocul lui.

