Maruti Suzuki in colaborare cu Toyota, va infiinta unitatea de dezmembrari auto si reciclare a vehiculelor in Noida, Uttar Pradesh in perioada 2020 – 2021 si va adauga mai multe astfel de unitati in India.

Maruti Suzuki si Toyota s-au asociat pentru reciclarea vehiculelor

De curand, Maruti Suzuki si Toyota Tsusho Group au anuntat o asociere pentru dezmembrari auto si reciclarea autovehiculelelor. In cadrul acestor asocieri, Maruti Suzuki Toyota India Pvt Ltd (MSTI) – Maruti Suzuki India (MSI) va avea o cota de 50% in timp ce companiile Toyota Tsusho Group, Toyota Tsusho Corporation si Toyota Tsusho India Pvt Ltd vor detine cota ramasa.

Pima unitate de reciclare va fi in Noida

In cadrul unei declaratii, companiile au anuntat ca dezmembrarile auto ale autovehiculelor si prima unitate de reciclare a acestora vor incepe in Noida, Uttar Pradesh. Totodata, au anuntat ca in perioada 2020 – 2021 vor mai fi deschise si alte unitati asemanatoare in India.

Acestea vor fi responsabile pentru procurarea si dezmembrarea auto a vehiculelor aflate la final de viata. Procesul include gestionarea completa a deseurilor solide si lichide, totul desfasurandu-se in conformitate cu legile indiene si standardele de mediu impuse la nivel mondial.

Noida va avea o capacitate de 2000 de vehicule

Unitatea Noida va avea initia o capacitate de dezmembrare auto de aproximativ 2.000 de vehicule pe luna. Vehiculele vor fi furnizate de Maruti Suzuki Toyota India de la dealeri, precum si direct de la proprietari.

Kenichi Ayukawa, CEO-ul Maruti Suzuki India a declarat ca prin aceasta intreprindere comuna se propune promovarea reciclarii, optimizarea si conservarea resurselor folosind numai sisteme de procesare prietenoase cu mediul.

Dezmembrarile auto se vor face ecologic

Dezmembrarea vehiculelor mia vechi intr-o maniera stiintifica si ecologica va contribui la reducerea poluarii si va asigura siguranta in trafic. O echipa de experti de la Maruti Suzuki Toyota India ca demonta vehiculele folosind tehnologia internationala si standardele globale.

Naoji Saito, CEO-ul Toyota Tsusho Corporation, divizia metalelor a declarat ca in Japonia s-a inceput inca din 1970 reciclarea ecologica.

Suzuki si Toyota isi dau mana din nou

Suzuki si Toyota si-a consolidat anterior aliantele cu partenerii care isi asuma pachetul reciproc, fiind de acord sa imparta instalatia de productie, vehiculele si tehnologiile pentru vanzarea vehiculelor, atat in India cat si pe alte piete globale.

Este firesc ca in acest moment sa se alieze din nou pentru a solutiona problema dezmembrarii autovehiculelor care si-au depasit durata de viata.

Procesul include gestionarea completa a tuturor deseurilor si va respecta normele si legile indiene, dar si standardele impuse la nivel global pentru protejarea mediului.

Aceasta colaborare, dublata de incercarile lui Maruti Suzuki de a scoate un autovehicul functional care sa respecte standardele actuale, fac parte din procesul de ecologizare si protectie a mediului impus de Uniunea Europeana.