Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit astăzi în ședință extraordinară a luat în discuție solicitarea Primăriei municipiului Suceava nr. 3168 din 16.10.2020, privind stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii riscului epidemiologic, însoțită de analiza specialiștilor de la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava, realizată în contextul epidemiologic actual.

Incidența numărului de cazuri cumulat la 14 zile raportată la 1000 de locuitori.

Pentru acest calcul a fost luată în considerare populația rezidentă în municipiul Suceava, și anume 124.589 locuitori.

Pentru data de 16 octombrie 2020 la nivelul municipiului Suceava, acest indicator este de 2,504, ceea ce înseamnă, potrivit analizei D.S.P. Suceava, că ne desparte de scenariul roșu un număr de 61 de cazuri. Totodată, se observă o creștere accelerată a acestui indicator după data de 05 octombrie 2020.

În ceea ce privește numărul bazal de reproducere acesta se situează în jurul valorii de 1.19, ceea ce înseamnă transmisie comunitară extinsă:





Simularea realizată pentru săptămâna următoare (violet) arată o tendință de creștere a numărului de cazuri la nivelului municipiului Suceava, iar numărul bazal de reproducere este constant în jurul valorii de 1,19.

Luând în considerare situația prezentată de către D.S.P. Suceava, propunerile fundamentate ale specialiștilor epidemiologi din cadrul structurii de sănătate publică, statisticile zilnice privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârile nr. 44 și nr. 45 din data de 16.10.2020, prin care s-au stabilit următoarele măsuri:

Art. 1. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să asigure nasul și gura, este obligatorie pentru persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise din municipiul Suceava, indiferent de tipul sau natura acestora, începând cu data de 17.10.2020, ora 08:00.