Obligativitatea purtării măștii în aer liber ar putea dispărea de la 1 august. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Florin Cîțu. Până atunci e posibil să se dea voie fără mască doar la plajă, la munte sau în drumeții.

”În primul rând, sunt câteva lucruri pe care cu toții le așteptăm pentru sezonul estival. Este clar că putem vorbi de fără mască pe plajă, de exemplu, fără mască dacă mergem la munte, în drumeție, etc. Dar putem să vorbim şi de lucruri sau de facilități, să îi spunem aşa, pentru persoanele vaccinate. Putem să vorbim, de exemplu, de restaurante, care pot să ajungă la capacitatea de 100% cu persoane vaccinate. La interior. Sau hoteluri pe litoral capacitate 100% cu persoane vaccinate. Deci, sunt lucruri la care ne uităm, putem să vorbim de evenimente private care pot fi deschise doar pentru persoane vaccinate ş.a.m.d. Vom avea aceste evenimente-pilot în Bucureşti şi în Cluj, dar eu sunt sigur că rezultatele vor fi bune şi putem deja să ne gândim la astfel de evenimente. Pentru renunțatul măștii în aer liber aş aștepta 1 august pentru acest lucru. Depinde cum se mișcă lucrurile, dar aş vrea să ne uităm la 1 august pentru renunțatul măștii. Aţi văzut că şi în Israel s-a renunțat după ce s-a ajuns la 60% aproape. Deci, este clar că acolo este un nivel unde am putea să discutăm despre aşa ceva”, a declarat Cîțu. Iată ce a spus premierul despre relaxarea măsurilor în ceea ce privește restricțiile de circulație. ”Aici voi avea o discuţie cu operatorii economici, în special cei din zona estivală, dar în general cu toţi, pentru că aş vrea să văd mai multă responsabilitate întâi și după aceea să discutăm despre relaxarea condițiilor. Au fost câteva elemente în weekend care nu mi-au plăcut, la câţiva operatori economici, dar bineînţeles foarte mulţi au respectat. Cred că o să fim mult mari duri cu cei care nu respectă şi vor fi beneficii şi facilități pentru cei care respectă legislația şi atunci putem discutăm. Referitor la a reveni la evenimente toată noaptea, niciodată nu a fost chiar toată noaptea, întotdeauna sunt limite de oră, pentru că totuşi sunt stațiuni şi trebuie să luăm în considerare şi alte lucruri. Dar voi avea o vizită la Constanţa şi mă voi întâlni cu operatorii economici, săptămâna aceasta. În legătură cu nunțile nu avem o formulă, dar sunt lucruri pe care le avem pe masă, scenarii pe care le vom pune pe masă Comitetului interministerial şi apoi le vom dezbate cu operatorii economici, cu Ministerul Economiei şi Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne. Eu m-am uitat ce a făcut şi Israelul, de exemplu, când au avut o rată de vaccinare de peste 30% au existat facilităţi pentru persoanele vaccinate şi au existat penalităţi pentru cei care nu respectă regulile. Vedem că Germania se mişcă în aceeaşi direcţie în acest moment. Vom avea, aşa cum v-am obişnuit, România va alege o cale bună pentru toţi cetăţenii. Aţi văzut că nu am avut economia închisă, lucrurile au mers bine în continuare, deci, vom găsi o cale bună pentru noi”, a declarat premierul.