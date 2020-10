Numărul localităților sucevene unde purtarea măștii în aer liber crește. După municipiul Suceava, orașul Siret și comuna Fundu Moldovei această măsură a fost luată și în cazul municipiului Câmpulung Moldovenesc și a comunei Sadova. Incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori în municipiul Câmpulung Moldovenesc este de 3,21 iar în comuna Sadova de 3,07.

