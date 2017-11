Foresta Suceava a reușit să producă surpriza și a câștigat pe terenul pe terenul grupării Pandurii Târgu Jiu, proaspăt retrogradată din primul eșalon valoric. Partida a fost destul de anostă, prima repriză fiind săracă în faze de poartă. Gazdele au avut o ocazie bună, dar portarul sucevenilor Began a fost la post. Oaspeții au avut și ghinion în primele 45 de minute, Acolatse, convocat în premieră la naționala statului Togo, accidentându-se.

În partea secundă a disputei dintre Pandurii Târgu Jiu și Foresta Suceava, elevii antrenorului Florentin Petre au fost mai norocoși și au marcat unicul gol al meciului prin Masella, care a fructificat un corner executat de Cerlică.

Pentru echipa suceveană urmează o etapă intermediară, miercuri 8 noiembrie de la ora 14.00, atunci când oaspete pe Areni va fi formația ASU Poli Timișoara.

Pandurii Târgu Jiu: Rz. Stanca (cpt.) – Homei, Brînzan, D. Lung, Al. Vasilescu, Dodoi, Raiciu, Şut, D. Drugă, Cip. Rus, Bujo.

Rezerve: Ov. Jianu – Vodă, Tudoran, Durkovic, D. Pîrvulescu, Şendroiu, Celea.

Antrenor: Marcel Ploaie

Foresta Suceava: Began – O. Onofraş, Masella, Diallo, Belevschi, Vl. Stănescu, Acolatse, Renquin, Cerlincă, R. Sumanariu, M. Matei (cpt.).

Rezerve: Seb. Bîlbă – Bosânceanu, Prisăcaru, Boumina, Dali Amar, Pappoe, Coroamă.

Antrenor: Florentin Petre

Stadion: Minerul (Motru – Gorj);

Arbitru: Mircea Ardelean (Arad); Asistenţi: Ovidiu Timar (Marghita) şi Casian Băla (Arad).

Etapa a XV-a programează meciurile:

Academica Clinceni – Sportul Snagov 2-1

CS Mioveni – Metaloglobus Bucureşti 0-1

CS Baloteşti – FC Argeş 1-0

CS Afumaţi – Dacia Brăila 2-0

Olimpia Satu Mare – Ripensia Timişoara 1-1

UTArad – Luceafărul Oradea 2-3

Pandurii Tg.Jiu – Foresta Suceava 0-1

Dunărea Călăraşi – ASA Tg.Mureş 3-0

ASU Poli Timişoara – Ştiinţa Miroslava 1-0