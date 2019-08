Sâmbătă după amiază, Poliție Rurală Adâncata a fost sesizată de o femeie din comuna Zvoriştea cu privire la faptul că a fost implicată într-un eveniment rutier pe raza localității de domiciliu. În urma primelor cercetări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că în timp ce conducea tractorul înregistrat, care avea ataşată o remorcă încărcată cu baloţi de fân pe DN 29A din comuna Zvoriștea, ajuns la intersecţia cu DJ 208B, un localnic de 18 ani a efectuat un viraj la dreapta, moment în care un balot a căzut din remorca tractorului și a lovit autoturismul condus din sens opus de soțul reclamantei, rezultând avarierea vehiculului.

Având în vedere că încărcătura remorcii nu era asigurată, iar tractorul nu avea poliţă de asigurare R.C.A., conducătorul acestuia a fost sancţionat contravenţional de polițiști, fiindu-i retrase plăcuţele de înregistrare şi certificatul de înregistrare. De asemenea, în urma verificărilor şi din declarația verbală a conducătorului tractorului, polițiștii au constatat faptul că remorca nu este înregistrată sau înmatriculată. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.