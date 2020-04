Începând din această noapte, de la miezul nopţii, se va restricționa temporar circulația autovehiculelor și pietonilor în zona Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Decizia a fost luată într-o ședință de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Astfel, traficul rutier va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. Calea Obcinelor cu bd. 1 Mai și intersecția str. Universității cu bd. 1 Mai, cu excepția autovehiculelor aparținând instituțiilor publice, agenților economici și riveranilor care își au sediul/domiciliază în această zonă. Ceilalți participanți la trafic vor efectua în mod obligatoriu viraj la stânga/dreapta către Calea Obcinelor/str. Universității/str. Alexandru cel Bun.

Traficul rutier este interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. Scurtă cu bd. 1 Mai și intersecția str. Scurtă cu Aleea Saturn, cu excepția autovehiculelor aparținând instituțiilor publice, agenților economici și riveranilor care își au sediul/domiciliază în această zonă.

Prefectura a trsmis că intrarea/ieșirea riveranilor se va efectua obligatoriu prin str. Zorilor.

Potrivit deciziei din această seară, traficul rutier va fi restricționat pe str. Teilor, cu obligativitatea efectuării virajului la stânga în intersecția cu bd. 1 Mai. Riveranii vor efectua accesul prin punctul de control situat la intersecția str. Universității cu bd. 1 Mai.

Prefectura Suceava a anunțat că obligativitatea instituirii restricției rutiere temporare aparține Primăriei municipiului Suceava în calitate de administrator al sectoarelor de drum public.

Începând cu data de 6 aprilie 2020 se va restricționa temporar și accesul pietonilor în zona Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, după cum urmează:

– Traficul pietonal va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. Calea Obcinelor cu bd. 1 Mai și intersecția str. Universității cu bd. 1 Mai, cu excepția angajaților instituțiilor publice, angenților economici și riveranilor care își au sediul/domiciliază în această zonă, persoanele care se prezintă cu urgențe medicale la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și aparținătorii care aduc pachete pentru pacienții internați în cadrul spitalului anterior menționat, exclusiv în intervalul orar 11.00 – 13.00.

– Traficul pietonal va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. Scurtă cu bd. 1 Mai și intersecția str. Scurtă cu Aleea Saturn, cu excepția angajaților instituțiilor publice, angenților economici și riveranilor care își au sediul/domiciliază în această zonă, persoanele care se prezintă cu urgențe medicale la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și aparținătorii care aduc pachete pentru pacienții internați în cadrul spitalului anterior menționat, exclusiv în intervalul orar 11.00 – 13.00.

– Traficul pietonal va fi interzis pe str. Teilor spre bd. 1 Mai, fiind permisă deplasarea doar spre str. Zorilor/Aleea Saturn.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, unitățile spitalicești din județul Suceava sunt obligate să verifice existența și funcționarea grupurilor electrogene proprii, precum și să dețină rezerve pentru consum de apă pentru 1-3 zile, potrivit dispozițiilor legale incidente. Aceste aspecte vor fi raportate furnizorilor de servicii în cauză.