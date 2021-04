Comunicat de primit de la Biroul de Presă al Marii Loji Naționale din România (MLNR) intitulat ”Masoneria din România se vaccinează de impostură. Fără doctor”.

După un an de tulburări (pe care vi le-am adus la cunoștință), masoneria din România pare să-și regăsească drumul firesc. Masonii care se ghidează în toată lumea după orânduieli străvechi, au lăsat în urmă „grupul de lucru” coagulat în jurul fostului lider.

Pe cine deranjează că Masonii din Marea Lojă Națională din România și-au ales statutar noua conducere?

Cui foloseşte întreținerea confuziei între Marea Lojă și un O.N.G. particular?

Cui profită scandalul și cu ce riscuri pentru România?

Sâmbătă, 17 Aprilie 2021, organizaţia masonică Marea Lojă Naţională din România, Regulară şi Recunoscută, şi-a ales statutar noua conducere, cu Prea Respectabilul Frate George Ivaşcu Mare Maestru, într-un Convent Extraordinar la care au fost reprezentaţi statutar 4354 ( patru mii trei sute cincizeci şi patru) de Maeştri Masoni din 237 ( două sute treizeci şi şapte ) de Loji de pe întreg cuprinsul României de către 414 ( patru sute paisprezece ) delegaţi şi 20 ( două zeci ) de membri ai Marelui Consiliu, în prezenţa a 1676 ( o mie şase sute şaptezeci şi şase ) de Maeştri Masoni. Datorită restricțiilor sanitare, Conventul a avut loc online.

În mesajul adresat „Fraţilor care participă la Conventul Naţional Extraordinar din 17 Aprilie 2021”, Thomas W. Jackson, Preşedintele de Onoare Fondator al Conferinţei Mondiale a Marilor Loji Regulare, este foarte clar în privinţa atitudinii Masoneriei Universale asupra legitimităţii evenimentului (vezi cele două ataşamente, original şi traducere): „Sunt foarte întristat de această schismă care s-a petrecut în Masoneria din România. O privesc aproape ca pe un eșec personal. Mă bucur, însă, că această separare nu a avut ca rezultat crearea unei alte Mari Loji.”

Domnul „Preşedinte Prof. Univ. Dr. dr.” Bălănescu Radu Ninel nu mai reprezintă aşadar organizaţia masonică Regulară şi Recunoscută Marea Lojă Naţională din România.

Domnia sa a fost demis statutar din organizaţia masonică Marea Lojă Naţională din România încă din 17 octombrie 2020 (vezi documentul aici). Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, emite însă în continuare sentinţe. În patologie cum s-ar defini asta?

În masoneria Universală Regulară, titulatura „Preşedinte Prof. Univ. Dr. dr.” nu există. Folosirea acestei titulaturi este pentru orice mason o sfidare a minimei decenţe. Ea este generată de un exacerbat auto-respect, pentru o gonflată imagine despre sine. Să fie ea menită să influenţeze atât pe cei care pot fi înşelaţi cât mai ales autoritățile Statului şi Instanţele penale şi civile în faţa cărora domnul „Preşedinte Prof. Univ. Dr. dr.” este tot mai des chemat?

Domnia sa conduce ca „Preşedinte Prof. Univ. Dr. dr.” doar un O.N.G. prin care, având numele şi patrimoniul acestei organizaţii, s-a substituit organizaţiei masonice M.L.N.R. prin schimbarea Statutului în 27.11.2019 . Asociaţia sa este un simplu O.N.G. de drept privat, depunând la Tribunal doar câteva nume al unor persoane particulare. Permanent se refuză accesul la registrul matricol, fiind imposibilă identificarea numărului real al membrilor.

Activitatea financiară a conducerii Asociaţiei sale face însă obiectul Dosarului penal nr.3726/P/2020 , în care s-a dispus începerea Urmăririi Penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, înşelăciune şi grup infracţional organizat.

Începând cu 27 noiembrie 2019, prin fraudă la lege, Statutul „Asociației M.L.N.R”. induce în eroare persoane ce au obligaţia de a depune Declaraţie de interese, (ex. politicieni, magistrați, funcționari publici ) promiţând că le permite, dacă devin membri ai Asociaţiei profane, să activeze ca francmasoni în secret, încălcând şi principiile universale de funcționare a Francmasoneriei regulare.

Activitatea pretins masonică a Asociaţiei particulare a domnului „Preşedinte Prof. Univ. Dr. dr.” Bălănescu Radu Ninel poate conduce la implicarea Statului şi Guvernului Român într-un scandal internațional de corupţie şi trafic de influenţă, identic celui din Italia anilor ’70, generat de activitatea similară a altei asociaţii pretins masonice, P2 (Propaganda Due).

În fapt, organizaţia masonică Marea Lojă Naţională din România este una şi Asociaţia care i-a luat numele şi încearcă să o transforme într-un simplu program dezvoltat în interiorul ei, ca şi cum masoneria i-ar fi fost trecută în proprietate, este alta. Poţi încerca să treci în statutul unei asociaţii şi Codul Rutier al României sau Parlamentul sau Guvernul pentru a induce ideea că le eşti proprietar?!

Se întreţine intenţionat confuzia între numele organizaţiei masonice şi cel al Asociaţiei profane, probabil pentru ca Asociaţia profană să încaseze în continuare ilegitim, aşa cum o face de ani de zile, speculând bunăcredinţa, bani sub formă de „cotizaţii” şi „contribuţii” de la aproximativ 7000 (şapte mii) de oameni. Însumat, este vorba despre milioane de euro. Nu există nici o relaţie contractuală care să justifice legal o relaţie financiară între membrii organizaţiei masonice şi asociaţia particulară. Aceştia NU sunt însă membri înscrişi la Tribunal ai Asociaţiei particulare ci ai Organizaţiei masonice Marea Lojă din România, care funcţionează, la fel ca în întreaga lume, potrivit unor reguli neschimbate de cel puţin câteva sute de ani. Nicăieri în lume Masoneria nu are cod C.A.E.N.

Conform Art.3 punctul (1) din Statutul schimbat al Asociaţiei, denumirea oficială sub care O.N.G.-ul este înregistrat la Registrul Naţional al Persoanelor Juridice este „ Asociaţia Marea Lojă din România”, care are ca scop declarat în Statut: a) „organizarea de evenimente” şi „organizarea de programe” etc,. Scopul este înscris, potrivit legii, în Codul C.A.E.N. nr.949 – alte activităţi asociative, cod C.A.E.N. 9499 – Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.; g) „să contribuie, prin activitatea desfăşurată, la consolidarea statului de drept şi a valorilor democraţiei” (masoneria interzice abordarea subiectelor politice)

„Asociaţia MLNR”, de fapt şi de drept doar un O.N.G. particular, promite naivilor regularitate şi recunoaştere masonică în schimbul banilor. Dar Asociaţia, ca şi programul pe care pretinde că-l dezvoltă, denumit, tot intenţionat, „Programul ordinul masonic român”, NU au Regularitate masonică şi NU au şi nici NU pot avea o Recunoaştere masonică internaţională. NU sunt organizaţii masonice.

Aceste Recunoaşteri sunt acordate doar organizaţiei masonice Marea Lojă Naţională din România de către alte organizaţii masonice (Mari Loji Naţionale din lume) şi nu de către alte Asociaţii profane.

Masoneria nu are cod C.A.E.N.

„O fi bine, Dottore?”

În urma lecturii acestui document, s-ar impune şi întrebarea: ce căuta un personaj cu veleități de baronaş local într-o organizație frățească mondială?!

Biroul de presă al Marii Loji Naționale din România