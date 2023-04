Compania Maspex Romania, prin brandul de apă minerală naturală Bucovina, a organizat, miercuri, 26 aprilie, cea de-a patra acțiune de reîmpădurire desfășurată în cadrul proiectului de responsabilitate socială Protejăm Ținutul Echilibrului.Peste 3.500 de puieți de molid au fost plantațiîn zona Șerba, localitatea Șaru Dornei, zona din apropierea surselor de apă Bucovina, acțiunea fiind susținută de către Ocolul silvic Vatra Dornei.

La plantarea de anul acesta au participat doamna Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj, declarată cea mai bună canotoare a secolului de către Federația Internațională de Canotaj, împreună cu doi canotori campioni mondiali – Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan. Nelipsită de la acțiunile anterioare de reîmpădurire, Carmen Brumă, om de televiziune, formator de opinie pentru un mod de viață echilibrat și Ambasadoarea apei Bucovina,a fost alături de noi și anul acesta.

“În ultimii ani am reușit să plantăm peste 12.000 de puiețiîn mai multe locuri dinBazinul Dornelor.Ne bucurăm să putem desfășura alături devoluntari din echipa noastră, de parteneri și asociații non-profit, de invitați specialiastfel de acțiuni ce au la bază grija și respectul nostru pentru protejareamediuluiînconjurător și pentrucomunitățileîn care ne desfășurămactivitatea.

Iubim și respectăm natura, iar campania anuală de reîmpădurire, ce devine tradiție pentru noi și pentru comunitate,este unul dintre modurile în care contribuim constant la Protejarea ȚinutuluiEchilibrului.” a declarat Grzegorz Grabowski, CEO Maspex Romania.

Invitații de anul acesta, reprezentanți de seamă ai canotajului românesc, provin din zona Bucovinei, fapt ce i-a făcut să participe cu și mai mare deschidere la acțiunea de reîmpădurire din Ținutul Echilibrului. Prin astfel de acțiuni confirmăm încă o dată că parteneriatul dintre apa Bucovina și Federația Română de Canotaj se bazează pe principii comune, unul dintre acestea fiind grija pentru natură.

“Pentru mine, Bucovina înseamnă acasă. Am revenit cu drag în zonă, iar participarea la această plantare mi-a adus satisfacția că dau înapoi ceea ce am primit de la acest ținut pe care îl îndrăgesc mult. Liniște, natură curată, căldură și omenie. Prin fiecare copac plantat îmi place să cred că am dat înapoi câte puțin din toate acestea. Iată că parteneriatul dintre Federația Română de Canotaj și apa Bucovina nu înseamnă doar o colaborare profesională, ci și o legătură de suflet. Ceea ce mă face să prețuiesc și mai mult această colaborare”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Angajați aicompaniei Maspex Romania, voluntari de la Salvamont Vatra Dornei, Asociația Vatra Dornei Tineret și de la Organizația Tinerilor Dorneni au participat, ca în fiecarean, la eveniment. Partenerii principali au fost Primăria Șaru Dornei și Ocolul silvic Vatra Dornei.

“Am răspuns cu mare bucurie propunerii primite din partea Maspex Romania, astfel de acțiuni sunt binevenite, tocmai de aceea am fost deschiși să oferim sprijin și ghidaj pentru o bună desfășurare. Îi felicităm atât pe organizatori, cât și pe voluntarii care s-au alăturat acestui demers și ne-au impresionat prin implicare și prin efortul depus.

Grija pentru natură este o muncă de echipă și astăzi am fost onorați și să ne alăturăm echipei Bucovina”, a declarat -Ionuț Abutnăriței, reprezentant Ocolul silvic – Vatra Dornei.

Brandul de apă Bucovina a demarat în urmă cu un ancampania de comunicare “Apa din Ținutul Echilibrului”, care duce mai departe povestea brandului prin definirea zonei sale de proveniență ca teritoriu absolut al armoniei dintre om și natură.

Este o campanie de marketing 360ᴼcare înglobează mai multe platforme, cu acțiuni specifice: campanii TV și digital, proiecte speciale de televiziune, comunicare Out Of Home, activari BTL, campanii de responsabilitate socială care se desfășoară sub sloganul „Protejăm Ținutul Echilibrului”.