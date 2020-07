Mastercard lansează campania națională „Trăiește noul de neprețuit. Hello Priceless!”, prin care își propune să inspire consumatorii să descopere și să se bucure de momente de neprețuit în „noul normal”, și totodată, încurajează plățile electronice ca gest firesc zi de zi, oferind peste 10.000 de premii celor care aleg să achite cu Mastercard, oriunde în România. Proiectul marchează și continuarea parteneriatului cu Smiley, artistul fiind imaginea campaniei și cel care va împărtăși cu publicul o altă perspectivă de a privi lucrurile, care ne dă ocazia să ne redefinim experiențele în materie de vacanțe, shopping sau going out.

„Trăim o nouă normalitate, la care ne adaptăm și pe care, în același timp, o construim. Mastercard a fost dintotdeauna despre a conecta oamenii la posibilități de neprețuit, iar acest lucru rămâne neschimbat chiar și in vremurile pe care le traversăm acum. Realitatea actuală a dus la o creștere a plăților digitale, însă pare că limitările apărute au diminuat opțiunile și planurile oamenilor. Așa că, de această dată, când lumea arată diferit, propunerea noastră pentru consumatori este ca, în timp ce rămân atenți la sănătate și siguranță, să exploreze noi moduri prin care se pot bucura de toate lucrurile bune din viața lor. Și chiar să facem acest lucru împreună. Mai mult, ne-am dorit să fim aproape de ei și dintr-o perspectivă practică, așa că fiecare plată cu Mastercard poate însemna un premiu care îi ajută să creeze noi momente de neprețuit”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

În perioada 27 iulie – 30 septembrie 2020, consumatorii care plătesc folosind un card Mastercard sau Maestro, atât online, cât și la orice punct de plată cu POS de pe teritoriul României, pot câștiga marele premiu, o autorulotă pentru vacanțe și experiențe de neprețuit alături de cei apropiați, 90 de carduri de cumpărături în valoare de 1.000 de lei fiecare și 10.000 de premii constând în acces exclusiv la o serie de piese muzicale și videoclipuri semnate de Smiley și create de artist special pentru campanie și câștigătorii acesteia. Cei care plătesc cu telefonul vor avea șanse duble de câștig și pot obține premiul special, un smartwatch pe săptămână. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să înscrie valoarea tranzacției, fie prin SMS, la numărul 3725, fie pe site-ul campaniei, www.mastercard.ro/participare, iar fiecare tranzacție înscrisă înseamnă o șansă în plus pentru premii. Toate detaliile se găsesc în regulamentul campaniei.

Odată cu această campanie, Mastercard continuă parteneriatul cu Smiley, artistul fiind protagonistul spotului TV dedicat și cel care a realizat un set de melodii și videoclipuri inspirate de viziunea campaniei și disponibile doar pentru câștigători, în baza unor coduri unice de acces. Smiley va realiza și o serie de vlog-uri prin care va împărtăși o serie de sfaturi utile, descoperite în această perioadă, care să îi inspire pe români să vadă partea bună din fiecare lucru și să transforme fiecare moment în unul de neprețuit.

Totodată, începând cu 1 august, consumatorii sunt invitați să viziteze locațiile Mercato Kultur și Carnivale Food Market, în București, și Biutiful by the Sea, în Mamaia, pentru a descoperi pop-up shop-uri unde se găsește colecție specială, realizată de Mastercard și HaHaHa Production, care include modele de tricouri, bandane și alte articole vestimentare, care pot fi achiziționate doar cu card Mastercard sau Maestro. Fondurile strânse în urma vânzării produselor vor fi direcționate către casa de producție pentru înființarea unui studio dedicat recrutării și promovării tinerelor talente și pentru a contribui, astfel, la construirea unui viitor mai bun în industria muzicală românească.

Prin campania „Trăiește noul de neprețuit. Hello Priceless!”, Mastercard continuă inițiativele derulate prin platforma de înregistrare activă www.mastercard.ro/participare, cu care au interacționat peste un milion de posesori de carduri Mastercard din România, în perioada 2017-2019.