TEILOR, Nike, Le Bistrot Français, M60, Finca by Alioli, Zăganu, Sabon, FREYWILLE și Max Mara sunt doar o parte dintre partenerii atent selecționați, dintr-o varietate dedomenii:modă, bijuterii,delicatese culinareșiindustria ospitalității,beauty,home & deco.

Mastercard prezintă Mastercard Premium Collection, primul program de cashback automat al companiei, dedicat segmentului Premium din România, care conectează posesorii de carduri la o rețea națională de peste 50 de parteneri dintr-o gamă variată de domenii.

Programul include toți emitenții bancari din portofoliul Mastercard în România, iar deținătoriide carduri Premium Mastercard Gold, Platinum, World sau World Elite, emise în România,pot accesa beneficiile prin crearea unui cont de utilizator pe www.priceless.com, urmată de înscrierea carduluilor pe pagina programului Mastercard Premium Collection. După îndeplinirea acestor pași șiconfirmarea afișatăpe platformă, cashback-ul se aplică automatpe cardul înrolat, la fiecare plată efectuată în rețeaua de comercianți parteneri, conform coordonatelor ofertei comerciale. Nu este necesarărezervarea prealabilă a ofertelorsau specificareatipului de cardfolosit pentru plată.

„Mastercard rămâne fidel misiunii sale de a conecta oamenii cu posibilități de neprețuit, iar Mastercard Premium Collection reprezintă inițiativa noastră cea mai recentă care le oferă avantaje personalizate deținătorilor de carduri, de aceasta dată din segmentul premium local, asigurând, în același timp, o experiență de plată sigură și excelentă. Ceea ce diferențiază Mastercard Premium Collection de alte programe de pe piață este faptul că beneficiul se aplică automat, fără nicio altă intervenție din partea comerciantului sau a consumatorului. În acest fel, clienții se pot concentra pe ceea ce contează cu adevărat, bucurându-se și de avantaje preferențiale care le protejează veniturile. Totodată, reușim să sprijinim comercianții în îmbunătățirea experienței de cumpărare oferită clienților. Dorim să le mulțumim partenerilor noștri pentru că am construit împreună un program special, ce redefinește standardele în segmentul premium de consumatoridin România”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

Cu Mastercard Premium Collection, compania aduce posesorii de carduri Premium și mai aproape de beneficiile create împreună cu cei peste 50 de comercianți parteneri din toată țara, inclusiv din București, Brașov, Constanța, Sibiu și alte destinații, precum și cu distribuție online, ceea ce face ca avantajele să fie disponibile pe întreg teritoriul României. Clienții beneficiază de cashback de până la 10%, în funcție de specificul fiecărei oferte partenere.

O mare varietate de care se pot bucura deținătorii de carduri Premium

În categoria culinară, o selecție fină de restaurante și alte locații de ospitalitate, printre care Le Bistrot Français, Finca by Alioli, M60, Mamizza, Zăganu, sunt gata să întâmpine gurmanzii și toți clienții cu experiențe gastronomice rafinate și să găzduiască momente unice, trăite alături de prieteni și familie.

Atunci când călătoresc, deținătorii de carduri pot alege destinații fermecătoare precum Conacul Archia, Conacul Brătescu sau Wolkendorf Gastronomy.

Categoriile de modă, frumusețe și cadouri includ parteneri aflați în topul preferințelor consumatorilor, printre care se numără branduri îndrăgite precum TEILOR și Nike, Max Mara, FREYWILLE, Sabon sau casa de modă iconică Rhea Costa.

Deținătorii de carduri Mastercard Premium pot alege, de asemenea, comercianți din alte segmente, cum ar fi timp liber, servicii de transport Premium și home & deco, prin intermediul rețelei naționale Mastercard.

Rețeaua completă Mastercard Premium Collection include, în acest moment, parteneri din domeniile: Industria ospitalității – 14th Lane (București), Amethyst Sky Bar (București), Avocadoo (București), Boutique du Pain (București), Champagne & More (București), Choco Fashion (național-online), Degusteria Francesca (București), DOR (Zărnești), Finca by Alioli (București), Fork (București), Kombinat Gastro-Brewery (Sibiu), Le Bistrot Français (București), Le Manoir (online), Leonidas (București in-store & național-online), LifeBox (București & Cluj-Napoca, prin comandă online), M60 (București), Mamizza (București), Red Angus Steakhouse (București), Roter Ofen (Sibiu), Soro Lume (București), Terrois Boutique du Vin (Brașov), The Temple Social Pub (București), Trattoria Verdi (București), Urban DaDa (București), Tucano (în Sibiu & Brașov), Zăganu (București); Bijuterii – TEILOR (național, în magazine), FREYWILLE (București),Comercianți de Diamante (București & național-online), IONA (București & național-online); Modă& Beauty – GRID(București & național-online), Kids Around (București), Luisa Spagnoli (București), Marina Rinaldi (București), Max Mara (București), Nike (național, în magazin), Petit Bateau (București), Pinko (București), Sabon (național, în magazine), Sport Brands (online), Various Brands (în magazine și online), Under Armour (București, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov);Home & Deco – ClassIN (în magazine), Natuzzi (în magazine) & Natuzzi Editions (în magazine);Timp liber – Complice (online) și Servicii – Limo Black (București).

Toate ofertele sunt detaliate pe www.priceless.com/premium-collection-RO, pagina dedicată programului, unde clienții pot consulta și termenii și condițiile aplicabile. În plus, toate ofertele noi care vor fi adăugate ulterior în program vor fi activate automat, inclusiv pentru cardurile înscrise anterior.

Detalii suplimentare utile pentru clienți

Un deținător de card poate înscrie oricâte carduri de debit sau de credit eligibile în programul Mastercard Premium Collection, prin intermediul www.priceless.com, pentru a beneficia de cashback atunci când plătește cu orice card înrolat cu succes. Fiecare tranzacție de cashback va fi însoțită de descrierea „Mastercard Premium”, ceea ce le va permite proprietarilor de carduri să o identifice cu ușurință în istoricul de tranzacții asociat unui card înscris.

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de înregistrare, eligibilitatea cardului și a plății, disponibilitatea ofertei și acordarea cashback-ului, clienții pot scrie la contact.romania@priceless.com. Pentru informații specifice privind produsele și serviciile incluse în oferte, cea mai bună asistență va fi asigurată de către comercianții parteneri, pe canalele de contact ale acestora.

Deținătorii de carduri Mastercard Premium sunt invitați să își înroleze cardul și să se bucure de beneficii, în timp ce clienții care doresc să aibă acces la aceste avantaje pot solicita un card Mastercard Premium eligibil, de la banca lor.

