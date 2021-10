Mastercard consolidează parteneriatul pe termen lung cu DPD, lider european în livrări rutiere, și implementează o nouă soluție de plată contactless la livrare, în parteneriat cu OTP Bank și Honeywell International Inc. Inițiativa marchează o premieră, fiind pentru prima dată când un dispozitiv destinat întreprinderilor, Honeywell ScanPal, este transformat într-un POS, datorită aplicației Tap on Phone oferită de OTP Bank.

„Comerțul electronic se dezvoltă într-un ritm rapid, devenind noua normă, iar clienții se așteaptă la o experiență impecabilă și servicii ușor de utilizat, începând de la coșul de cumpărături online și până la livrarea la ușă. Consolidăm parteneriatul nostru cu DPD și, alături de partenerii noștri, OTP Bank și Honeywell International Inc., oferim o soluție nouă care încurajează plățile cu cardul la livrare pentru bunurile achiziționate online. Plata electronică la livrare este o soluție modernă și transparentă și, în plus, este avantajoasă pentru toate părțile implicate – serviciul de livrare devine mai eficient în ceea ce privește gestionarea timpului și a banilor, destinatarul are la dispoziție o metodă de plată ușoară și sigură, iar expeditorului îi sunt rambursați banii mai repede. Suntem nerăbdători să vedem cum va fi primită noua soluție de plată”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager România și Croația, Mastercard.

Honeywell ScanPal este un terminal mobil portabil cu ecran tactil, disponibil pe Android™, cu opțiuni avansate, care-i permit să poată fi utilizat în domenii precum: retail, DSD, ridicare și livrare și servicii pe teren. Dispozitivul folosește aplicația Tap on Phone furnizată de OTP Bank, un instrument lansat în luna martie a acestui an, care oferă mobilitate, rapiditate și flexibilitate în acceptarea la plată a cardurilor bancare contactless și a dispozitivelor de plată alternative, dotate cu tehnologia NFC. Soluția este certificată Mastercard și respectă cele mai înalte standarde de securitate a datelor.

„În contextul creșterii accelerate a comerțului electronic, să oferim clienților noștri posibilitatea plății cu cardul la curier este ceva firesc. Noua soluție IT, dezvoltată împreună cu partenerii de la Mastercard, Honeywell și OTP Bank, marchează o premieră pentru piața de curierat și permite tranzacții contactless moderne, sigure și rapide. Dorința de a crea o experiență de calitate clienților noștri, este ceea ce ne motivează. Se știe, de altfel, că noi, la DPD România, am fost primii care am oferit variante de plată cu cardul, la livrare, și am reușit să facem acest lucru împreună cu Mastercard, în cadrul unui parteneriat solid, pe care suntem hotărâți să îl continuăm”, a declarat Karla Codrea, CEO DPD România.

„Suntem dedicați să le oferim clienților noștri cele mai noi soluții de plată, astfel că, dezvoltarea aplicației „Tap on Phone” este un pas firesc, în linie cu strategia noastră de plăți digitale. Pe măsură ce comportamentul de plată se schimbă rapid, atât pe segmentul de consumer, cât și pe cel comercial, mobilitatea și accesibilitatea au devenit factori cheie, care sunt bine reprezentați în portofoliul nostru de produse și servicii. Suntem mândri că suntem printre băncile de top din România din perspectiva soluțiilor de plăți digitale și ne vom concentra pe dezvoltarea acestei linii de business”, a declarat Roxana Hidan, Head of Business Division OTP Bank România.

„Cererea pentru servicii de curierat este în creștere pe măsură ce business-urile se adaptează pentru a satisface nevoile în continuă schimbare ale consumatorului. Terminalele noastre mobile ScanPal contribuie la mobilitatea forței de muncă a DPD pentru a îndeplini cerințele din comerțul electronic și, datorită noilor opțiuni de plată contactless oferite de Mastercard și OTP Bank, furnizăm o experiență mai bună pentru clienți”, a declarat Horst Mollik, Director General Honeywell’s Productivity Solutions and Services’ European business.

Plățile pot fi efectuate cu orice card contactless sau folosind un portofel electronic, caz în care nu este solicitat codul PIN, autentificarea tranzacției fiind realizată direct în wallet.

Serviciul este disponibil atât pentru companii, cât și pentru consumatori. Cu o echipă formată din peste 1400 curieri și acoperire la nivel național, DPD România livrează peste 18 milioane de colete pe an.

Inițiativa este un pas înainte în cadrul parteneriatului Mastercard și DPD, încheiat în 2019, menit să încurajeze plățile cu cardul direct la livrare pentru bunurile achiziționate online, și, totodată, să crească rata de incluziune financiară.