Măsura carantinării la domiciliu a ajuns opțională pentru unii dintre suceveni. Este și cazul unor persoane din satul Strâmtura care erau plecate la cules ciuperci în pădure. Încălcarea legii a fost constatată de polițiștii de la secția din Vama care nu i-au găsit acasă pe carantinați. Într-un caz a fost vorba de soț, soție și fiul în vârstă de 17 ani, iar în al doilea caz de o femeie de 39 de ani și de fiica sa de 12 ani. Toți s-au ales cu amenzi de câte 2.000 de lei fiecare. Persoanele respective erau carantinate după întoarcerea recentă din străinătate.

