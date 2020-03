Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, la nivelul județului Suceava au fost adoptate o serie de măsuri în concordanță cu cele prezentate în hotărârea mai sus amintită și anume:

1. Suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației.

2. Au fost notificați operatorii de transport rutier internațional- regulat, regulat special, ocazional- asupra obligației de a suspenda transportul rutier pentru toate cursele spre Italia și din Italia spre România, începând cu data de 10.03.2020, ora 12.00, până în data de 31.03.2020, ora 12.00, ora României.

3. Au fost efectuate demersuri în scopul identificării pe unități administrative, a persoanelor plecate în Italia, fiind înaintată în acest sens o adresă către Direcția Județeană de Statistică precum și către toate primăriile din județul Suceava. Totodată s-a solicitat primăriilor să întreprindă toate demersurile necesare pentru informarea agenților economici din domeniul turismului cu puncte de lucru în localitate, asupra necesității de a aduce la cunoștința clienților/ beneficiarilor toate riscurile asumate prin tranzitarea sau șederea în Italia, ca țară de destinație turistică.

4. S-a solicitat Universității “Ștefan cel Mare” o analiză temeinică privind oportunitatea suspendării programelor de studii privind schimbul de experiență până la 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, dacă acestea nu au fost începute până la data de 09.03.2020. Astfel în data de 11.03.2020, Universitatea “Ștefan cel Mare” a anunțat suspendarea până la 01 aprilie 2020 a tuturor activităților didactice care implică întâlnirea față în față între cadrele didactice și studenți.

5. Au fost transmise adrese către primăriile din județul Suceava prin care s-a solicitat punerea în aplicare a prevederilor hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență referitoare la posibilitatea desfășurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal , acolo unde este posibil.

6. A fost transmisă o circulară către Camera de Comerț și Industrie Suceava cu privire la necesitatea de a disemina către agenții economici privați din județ hotărârile CNSSU și CJSU Suceava conform cărora aceștia trebuie să analizeze posibilitatea desfășurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în temeiul dispozițiilor art. 108- 110 din Codul Muncii, coroborat cu art. 2 din Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

7. Nu în ultimul rand a fost solicitată, în regim de urgență, , de la toate primăriile din județul Suceava, o situație privind numărul persoanelor venite din Italia în ultimele 14 zile, indifferent de modul de călătorie (terestră, aeriană, maritimă).