În comuna suceveană Straja au fost dispuse noi măsuri de protecție sanitară, pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19. Asta, în condițiile în care pe teritoriul localității, rata de infectare este de 3,05 la mia de oameni. Printre altele, zilnic se va realiza dezinfecția zonelor aglomerate, precum piața, magazinele, poșta, dispensarul și farmaciile. Totodată, s-a impus obligativitatea purtării măștii de protecție la locul de muncă de către angajații unităților care desfășoară activități în spații închise, dar și de către vizitatorii acelor spații. Aceeași regulă este impusă și în Piața mixtă. Măsurile au fost instituite printr-o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Straja. Comitetul a fost convocat de primar, la solicitarea prefectului Alexandru Moldovan.

